ارقام مخيفة من العاصمة سطيف تيبازة بسكرة ورقلة والعديد من الولايات عدد الإصابات بالفيروس حسب الولايات الأولىالوطني عن إلياس بن عبيد في 4 يوليو 2020 3٬093 كورونا في الجزائر: عدد الإصابات بالفيروس حسب الولايات 04/07/2020 17:00 : اخر تحديث البليدة BLIDA 1 715 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 27 الجزائر ALGER 1 619 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 38 سطيف SETIF 1 479 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 69 وهران ORAN 962 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 5 قسنطينة CONSTANTINE 632 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 7 ورقلة OUARGLA 522 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 34 تيبازة TIPAZA 510 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 49 عين الدفلى AIN DEFLA 434 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 1 بجاية BEJAIA 393 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 11 باتنة BATNA 385 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 23 تلمسان TLEMCEN 361 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 1 المدية MEDEA 327 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 12 الجلفة DJELFA 321 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 21 عنابة ANNABA 295 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 7 أم البواقي OUM EL BOUAGHI 290 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 9 تيارت TIARET 282 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 0 الأغواط LAGHOUAT 275 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 17 برج بوعريريج BORDJ BOU ARRERIDJ 265 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 4 تيزي وزو TIZI OUZOU 253 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 0 المسيلة M’SILA 235 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 0 الوادي EL OUED 234 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 6 بسكرة BISKRA 228 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 23 بومرداس BOUMERDES 220 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 0 البويرة BOUIRA 219 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 4 مـعـسـكـر MASCARA 217 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 2 تبسة TEBESSA 206 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 0 أدرار ADRAR 205 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 13 خنشلة KHENCHELA 203 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 8 سكيكدة SKIKDA 200 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 0 بشار BECHAR 180 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 0 غرداية GHARDAIA 177 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 1 مستغانم MOSTAGANEM 151 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 1 عين تموشنت AIN-TEMOUCHENT 143 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 0 سوق أهراس SOUK-AHRAS 137 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 4 ميلة MILA 136 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 7 سيدي بلعباس SIDI BEL ABBES 132 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 0 قالمة GUELMA 125 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 8 تيسمسيلت TISSEMSILT حالة جديدة : 0 جيجل JIJEL 123 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 0 الشلف CHLEF 100 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 0 نعامة NAAMA 94 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 0 البيض EL BAYADH 89 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 0 غليزان RELIZANE 83 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 2 تمنراست TAMENGHASSET 71 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 12 الطارف EL-TARF 62 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 0 سعيدة SAIDA 44 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 4 تندوف TINDOUF 28 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 0 إليزي ILLIZI 13 : حالة مؤكدة حالة جديدة : 0 2020أحوال الطقسالأزمة الإقتصاديةالجزائرالجزائريون العالقون في تركياالسلعالطائرة العسكريةالمساعدات الصينية 3٬093 شارك FacebookTwitterGoogle+ReddItWhatsAppPinterestEmail