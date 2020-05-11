ارتفاع مفاجئ في أسعار الدجاج بالبويرة

صدم أمس مواطنو ولاية البويرة من الارتفاع المحسوس والمفاجئ في أسعار الدجاج في الأسواق مقارنة مما كانت عليه خلال الأيام الفارطة ،حيث قفزت أسعاره من 190 دج للكيلوغرام الواحد إلى حدود 331 دج و 332 دج في خطوة أربكت المستهلكين الذين استغربوا الأمر وتساءلوا عن دور مصالح الرقابة في مثل هذه الحالات التي تفرض التدخل لممارسة مهامهم في ردع مثل هذه السلوكيات من طرف بعض أشباه التجار الذين يستغلون الفرصة لتحقيق الربح السريع بنخر جيوب المواطنين البسطاء الذين هم في غنى عن مصاريف إضافية في هذا الظرف العصيب بسبب تفشي فيروس كورونا وبقاء كثيرون دون مداخيل منذ أزيد من شهرين ، وفي ذات السياق استاء المواطنون من ارتفاع أسعار الخضر والفواكه عبر أسواق الولاية هذه الأيام ما يستدعي فرض الرقابة والردع من طرف الجهات المعنية حسب تصريحاتهم لنا.

أحسن مرزوق