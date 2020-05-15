ارتفاع قياسي حاد في حصيلة الإصابات بكورونا في السعودية

في ارتفاع قياسي حاد ثان على التوالي، سجلت السلطات الصحية السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية أكثر من 2.3 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأكدت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس التاجي رصد 2307 إصابات جديدة خلال آخر 24 ساعة (مقابل 2039 في اليوم السابق)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في المملكة 49176 إصابة.