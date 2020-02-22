ارتفاع قوي في صادرات الجزائر من الاسمنت

تجاوزت الصادرات الجزائرية من مادة الاسمنت 60 مليون دولار في 2019 مسجلة بذلك ارتفاعا استثنائيا قدره أكثر من 141 بالمئة، مقارنة بسنة 2018، بحسب ما نقلته وكالة الانباء الجزائرية عن مديرية الدراسات و الاستشراف للجمارك.

وحسب ذات المصدر، شهدت صادرات الاسمنت المائي و الاسمنت المسمى “الكلنكر” “تحسنا ملحوظا” بحيث انتقلت من 16ر25 مليون دولار في 2018 الى 68ر60 مليون دولار في 2019 ، اي بنسبة نمو قدرت بـ 2ر141 بالمئة، متجاوزة بالتالي توقعات السلطات العمومية بداية السنة الماضية.

وتسعى الجزائر برفع صادراتها من الاسمنت الى 500 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة حسب توقعات وزارة الصناعة و المناجم.