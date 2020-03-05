ارتفاع في درجات الحرارة على معظم الولايات

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، تشكل بعض السحب السفلى خلال الصبيحة على المناطق الشرقية،لتصبح الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا.

أما المناطق الجنوبية فستعرف أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم.

أما بخصوص الرياح فستتراوح ما بين 20 إلى 40 كم/ سا على السواحل الغربية، وتكون غربية على السواحل الوسطى.

في حين على السواحل الشرقية فستكون رياح متغيرة الإتجاه إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح مابين 20 إلى 30 كم/ سا.

وأضاف نفس المصدر، أن درجات الحرارة ستكون مرتفعة على جل المناطق حيث ستتراوح ما بين20 إلى25 درجة على المناطق الساحلية.

ومابين 17 إلى 26 درجة على المناطق الداخلية، فيما ستصل على المناطق الجنوبية إلى 35 درجة