ارتفاع فاحش لأسعار المواد الأساسية دون سابق انذار

عاودت أسعار المواد الغذائية الأساسية للعائلات الجزائرية الى الارتفاع الفاحش ودون سابق انذار او سند قانوني ماخلق تذمر في صفوف المواطنين زادته حدة جائحة كورونا التي أوقفت العديد من مصادر الاسترزاق , حسب ما أفاد به تصريح ل” الوسط ” العديد من زبائن الجزائر العاصمة وامام تكرار هذه الوضعية طالب رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك مصطفى زبدي بضرورة تسقيف هوامش ربح المواد الأساسية لوقف هذه الظاهرة , فيما حملت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين على لسان رئيسها الطاهر بولنوار المسؤولية للمنتجين برفعهم السعر الأولي دون تقديم تبريرات .