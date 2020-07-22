ارتفاع فاحش في أسعار السلع والمواشي

* زبدي: لابد من بديل لقرار غلق الأسواق

عرفت أسعار مختلف المواد الاستهلاكية ارتفاعا بسبب الإجراءات التي فرضتها جائحة كورونا كما عرفت أسعار المواشي هذا الموسم مقارنة بالعام الماضي هي الأخرى التهابا فاحشا يضاف إلى ذلك عدم مبالاة الكثير من التجار بشروط الوقاية من كوفيد 19 , حيث كشف مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي في تصريح ل”الوسط ” أن 80 بالمائة من التجار لا يحترمون ثقافة الوقاية من هذا الوباء , كما اعترف أن غلق بعض الأسواق فتح مجال للبزنسة والمضاربة مايدعو السلطات إلى الإسراع في خلق بديل لحماية جيوب المواطنين .

باستثناء أسعار الخضر والفواكه التي عرفت استقرار هذا الموسم بسبب الوفرة تعرف باقي المنتجات المختلفة تعرف أسعار باقي المنتجات والمواد الاستهلاكية التهابا فاحشا برره التجار حسب جولة قامت بها “الوسط” في بعض الفضاءات التجارية بالجزائر العاصمة بظروف الحجر الصحي خاصة ماتعلق بغلق المجال الجوي والبحري بالنسبة للسلع المستوردة كالأجهزة الكهرومنزلية والهواتف النقالة التي ارتفعت أسعارها بأزيد من 10 ألاف دينار في سوق الجملة ببلفور بالحراش بالنسبة للهواتف الذكية لعلامات نوكيا وسامسونغ وبأسعار بين 8 و5 ألاف دينار بالنسبة لباقي الهواتف المصنعة محليا ماجعل هذا السوق حسب ما وقفنا عنه يعيش ركودا مقارنة بما كان عليه قبل مارس الفارط بداية ظهور الجائحة وبهذا السوق يشتكي الزبائن من غياب قطع الغيار المخصصة لصيانة الحواسيب والهواتف النقالة .

كما أن أسعار المواشي عرفت هي الأخرى ارتفاعا لهيبا مقارنة بما كانت عليه الموسم الفارط , حيث ارتفع الأسعار ب2 مليون سنتيم حسب تصريحات عدد من المواليين بفضاء خصص لبيع الأضاحي ببلدية بابا علي غرب العاصمة وان كانت تبريرات الموالين هذه السنة تصب كلها في خانة الإجراءات التي فرضتها السلطات لحماية الصحة العمومية عكس التبريرات التي كانت تقدم كالجفاف وانعدام الكلأ وغيرها من المبررات التي كانت تبدو موضوعية.

وفي نفس الموضوع عرفت أسعار الوجبات والمأكولات الخفيفة والسريعة هي الأخرى ارتفاعا في الأسعار مقارنة بما كانت عليه سابقا رغم أن الإجراءات التي أقرتها السلطات تنقص من أعباء هذا النوع من التجارة كفرض الزامية عدم تناول المأكولات داخل المحلات الا أن أسعار السندويشات ومختلف الوجبات السريعة ارتفعت ما بين 100 و200 دج وبررها أحد محل الأكل السريع بساحة أودان بوسط العاصمة بغلاء وسائل الوقائية من معقمات ومناديل ألزمتها مصالح الرقابة أي وكأن المواطن يدفع ثمن الإجراءات الوقائية المفروضة على التجار , ومن الغرابة ان القهوة العادية التي كانت تباع بسعر لايزيد عن 30 دينار بالمقاهي الشعبية التي لم يرخص لها بمزاولة النشاط فان العديد منها يروج لمشروب القهوة بعيدا عن الرقابة لكن بسعر 50 دج وهو مالاحظناه في بعض أحياء المدنية باش جراح القبة عين النعجة وباب الوادى وكان المواطن يدفع ثمن غلق الوصاية لهذا النشاط .

زيدي

تجار يحترفون الاصطياد في المياه العكرة

وفي الموضوع اعترف رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي بوجود هذه السلوكيات منذ الإجراءات الأولى للحجر الصحي التي فرضتها الدولة لحماية الصحة العمومية مشيرا الى أن هذه الإجراءات دفعت ببعض التجار الى الاصطياد في المياه العكرة خاصة في ظل انعدام بعض الخدمات التي فرضتها جائحة كورونا ودعا زبدي في نفس الاطار من السلطات الى ضرورة الإسراع في تنظيم أسواق المواشي للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ووقف التناقض الحاصل بالترخيص لاداء هذه الشعيرة الدينية بشروط مقابل عدم تنظيم الأسواق مبرزا أن تنظيم هذا السوق يسمح بالقضاء على الفوضى والمضاربة

كما شدد زبدي في تصريحه على ضرورة اسراع السلطات خاصة المحلية منها على إيجاد بديل لقرار غلق الأسواق من خلال فتح مساحات تجارية والسهر على ضمان شروط الوقاية بها وذلك بهدف محاربة ارتفاع الأسعار ومن تم حماية جيوب المواطن البسيط الذي يدفع ثمن إجراءات الحجر الصحي المفروضة على التجار .

من جهة أخرى انتقد زبدي بوجود قرابة 80 بالمائة من التجار لا يحترمون شروط الوقاية من فيروس كورونا مبرزا أن هذا الاحترام ثقافة قبل أن يكون رقابة , مؤكدا أن هذه الإحصائيات هي أرقام حقيقية ومعاينات ميدانية .

باية ع