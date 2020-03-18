ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الجزائر إلى 6 حالات

كشف مدير الصحة لولاية البليدة أحمد جمعي، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 6 حالات في ولاية البليدة.

وقال جمعي : “نسجل إلى غاية هذه اللحظة 21 حالة موجبة، بالإضافة إلى 26 حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بولاية البليدة فقط”.

وأضاف المتحدث: “للأسف تم تبليغنا ليلة أمس من طرف معهد باستور أن الحالتين المشبوهتين اللذين خضعا لعملية التشريح على مستوى مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي بالبليدة، ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا، وبالتالي يصبح العدد الإجمالي للوفيات هو 6 حالات بالولاية”.