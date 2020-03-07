ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الجزائر إلى 19 حالة

فاروق حركات- البلاد.نت- أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اليوم السبت، تسجيل حالتين جديدتين مؤكدتين للإصابة بفيروس كورونا ليصبح العدد الإجمالي 19 حالة مؤكدة.

وأوضح بيان لوزارة الصحة أن الحالة الأولى تنتمي للعائلة التي تعرضت إلى الإصابة خلال الأيام السابقة والحالة الثانية تتعلق بمواطن عاد من إحدى البلدان الأوروبية.

وأشارت الوزارة إلى أن التحقيق الوبائي ما زال مستمرا لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا على اتصال معهما مشددة على ضرورة إتباع وتطبيق الإجراءات الوقائية المتمثلة في غسل اليدين بالماء والصابون أو باستعمال محلول كحولي.