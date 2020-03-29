ارتفاع عدد السواح في عز الحجر المنزلي

ناشد سكان مرسى بن مهيدي السياحية من السلطات العليا وعلى رأسها الرئيس عبد المجيد تبون بالتدخل العاجل من اجل فرض الحجر الصحي على هذه المنطقة السياحية التي تحولت الى مفرا للعائلات وخلق اكتظاظ اكثر من الصيف.

هذا وأشار ممثل السكان أحمد زرقيط في مكالمة هاتفية مع الوسط أن سكان المدينة طبقوا الحجر إلا أن المصطافين الذين يتزايد عددهم أصبحوا يشكلون خطرا عليهم بفد الإنزال الكبير للعائلات والسيارات التي تقل الشباب من مختلف الولايات منها العاصمة والبليدة ما جعل التجار يغلقون محلاتهم خاصة خلال عطل نهاية الأسبوع ، وأشار ذات المواطن انه ورغم اتصالهم برئيس الأمن على مستوى امن الدائرة الذي أكد أنه لايملك أي بقرار يطبقه في هذه الوضعية بحكم أن السلطات لم تقرر اي قرار ردعي للظاهرة التي تبقى تهدد سكان منطقة مرسى بن مهيدي التي تعد من أروع المناطق السياحية بتلمسان والأكثر استقطابا للسواح

محمد بن ترار