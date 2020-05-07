ارتفاع طفيف في أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، مع إثارة بيانات اقتصادية قاتمة لشكوك بشأن تعافي الاقتصاد العالمي المتضرر من جائحة فيروس كورونا على الرغم من بدء بعض الدول في تخفيف إجراءات العزل العام التي فرضتها لاحتواء المرض، حسب ما أوردته وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 5.49 دقيقة بتوقيت جرينتش، ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 1688.24 دولار للأوقية (الأونصة)، وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمائة إلى 1691.80 دولار للأوقية.

وكانت أسعار الذهب قد هبطت في الجلسة السابقة بأكثر من واحد في المائة بفعل ارتفاع الدولار واستئناف بعض مصافي الذهب عملياتها بما هدأ من المخاوف بشأن الإمدادات العالمية