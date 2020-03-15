ارتفاع الطلب على المواد الاستهلاكية بأكثر من 30 % خلال 48 ساعة الأخيرة

جدّدت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين التّأكيد على أن المخزون المتوفّر عبر أسواق الجملة وشبكات التخزين للمواد الاستهلاكية والغذائية يكفي لتلبية الطلب خلال الأشهر القادمة.

وجاء بيان الجمعية، بعد ارتفاع الطلب بأكثر من 30 % خلال 48 ساعة الأخيرة على المواد الاستهلاكية عامة والغذائية خاصّة.

وقالت الجمعية “عوض الاحتياطات الاستهلاكية، من الافضل أخذ الاحتياطات الخاصّة بشروط النظافة والوقاية من المرض”.

ودعت جمعية التجار والحرفيين، ممثّليها عبر الولايات، المساهمة في حملات التحسيس للوقاية من انتشار المرض .

كما طالبت من أصحاب الخدمات ودور الحلاقة، الحرص على تعقيم أرضيّة المحلّات وأدوات العمل .