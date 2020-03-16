ارتفاع إصابات كورونا في الكيان الصهيوني إلى 250

أعلن الكيان الصهيوني ، الإثنين، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى 250 إثر الكشف عن 48 حالة جديدة.

ونقلت هيئة البثللكيان الصهيوني عن وزارة الصحة للكيان الصهيوني إنه تم تشخيص 48 إصابة خلال الساعات ال 24 الماضية ما يرفع عدد المصابين إلى 250.

وجددت الوزارة التوصية بفرض إغلاق شامل والإعلان عن حالة طوارئ، يتم السماح خلالها بعمل قطاعات قليلة وحيوية، وذلك على خلفية التخوفات من انتشار واسع للفيروس.

والسبت، أعلن رئيس الوزراء للكيان الصهيوني المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، إغلاق المطاعم والمقاهي والمجمعات الترفيهية في البلاد، بهدف محاربة انتشار فيروس كورونا.

وقالت قناة “كان” الصهيونية الرسمية إنه في ظل تفشي الفيروس فإن أعضاء الكنيست المنتخبين، سيحلفون اليمين، الإثنين، في مجموعات بواقع 5 أعضاء في كل مرة.

والأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا “جائحة”، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من “الوباء العالمي”، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى صباح الإثنين، أصاب كورونا ما يزيد على 169 ألفا في 157 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 6 آلاف و500، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها ووقف الرحلات الجوية وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات بما فيها الصلوات الجماعية.

المصدر وكالة الاناضول التركية