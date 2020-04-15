ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء متعافية من خسائر كبيرة تكبدتها في الجلسة السابقة، مع بحث المستثمرين عن صفقات مربحة مدعومين بآمال بأن الدول المستهلكة ستسعى لملء الاحتياطيات الاستراتيجية.

وحسب ما أوردته وكالة رويترز فإن القلق بشأن التخمة في ظل إجراءات العزل العام العالمية المرتبطة بفيروس كورونا وتحذير من صندوق النقد الدولي من ركود شديد يكبحان المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 24 سنتا أو 0.8 بالمائة إلى 29.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 5.39 دقيقة بتوقيت جرينتش بعدما نزلت 6.7 بالمائة في الجلسة السابقة.