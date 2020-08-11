ارتفاع أسعار النفط في تعاملات الثلاثاء

إرتفعت اسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وسط تفاؤل ارامكو وتوقعات بتخفيضات ثالثة بالمخزونات النفط الامريكية، كما ان الاشارات الخاصة بانخفاض كوفيد 19 في امريكا انعشت اسعار النفط قليلا.

وواصلت أرامكو ، أكبر منتج للنفط في العالم ، خطتها لدفع 75 مليار دولار كأرباح هذا العام وقالت إن الطلب الآسيوي على الخام عاد تقريبًا إلى مستويات ما قبل الفيروس.

ويتوقع المحللون انخفاضًا في مخزونات الخام الأمريكية ، والتي ستكون ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي، مما سيدفع اسعار النفط الى الارتفاع اكثر فاكثر.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط لتسليم سبتمبر بنسبة 0.8 ٪ إلى 42.27 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية اعتبارًا 6 صباحا بتوقيت غرينتش.

كما ارتفع خام برنت لشهر تشرين الاول 0.5 بالمئة إلى 45.20 دولار في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE بعد ارتفاعه 1.3 بالمئة يوم الاثنين.

بينما يبدأ إنتاج أوبك + في العودة ، من المقرر أن ينخفض الإنتاج من النرويج بمقدار 261 ألف برميل يوميًا في ايلول، وفقا لما اعلنت عنه وهذا من شأنه أن يجعلها أكبر مساهم في انخفاض الشحنات من قبل منتجي حوض المحيط الأطلسي.