ارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق تاريخي لـ”أوبك+”

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الاثنين، عقب اتفاق “أوبك” وشركائها على خفض “تاريخي” للإنتاج، وسط أزمة تفشي فيروس كورونا في العالم وبحلول الساعة 08:36 بتوقيت موسكو، جرى تداول مزيج “برنت” عند مستوى 32.68 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 3.81% عن جلسة الإغلاق السابقة، في حين صعد المزيج الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 3.78% إلى 23.62 دولار للبرميل وأعلنت دول مجموعة “أوبك+”، بقيادة روسيا والسعودية، مساء الأحد عن “أكبر خفض للإنتاج في التاريخ”، على أمل أن يسهم ذلك في رفع سعر النفط وسط تفشي وباء كوفيد-19 ووفقا للاتفاق ستقوم مجموعة دول نفطية بخفض إنتاجها ابتداء من مايو المقبل بنحو 10 ملايين برميل في اليوم، على أن تقلص هذه التخفيضات حتى أبريل 2022.

وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في مكالمة هاتفية على “الأهمية الكبرى” للاتفاق. ورحبت كندا كذلك به، معتبرة أن الخفض المرتقب للإنتاج “خبر جيد”.

و كان وزير الطاقة محمد عرقاب قد أكد أول أمس أن بلدان أوبيب وخارج أوبيب توصلت, خلال اجتماع عبر تقنية التحاضر عن بعد, إلى الاتفاق حول الحصص و تخفيض الإنتاج ومدة هذا التخفيض وأوضح الوزير خلال لقاء مع الصحافة أن جميع بلدان أوبيب وخارج أوبيب الذين شاركوا في الاجتماع الثاني عبر تقنية التحاضر عن بعد حول تخفيض حصص الإنتاج النفطي من أجل إعادة التوازن لسوق الذهب الأسود, قد توصلوا إلى اتفاق شامل حول الكمية ومختلف مراحل تخفيض الإنتاج سيما بالنسبة للمكسيك.

وأردف عرقاب ان “الهدف من هذا الاجتماع الثاني كان التحقق من الأرقام التي تخص مجموع الدول الأعضاء في هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه الخميس، إذ كان علينا بعد الاتفاق الأول إعادة دراسة الأرقام الخاصة بدولة المكسيك حول حصة تخفيض انتاج النفط”.

ع.غ