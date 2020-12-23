ادماج حصص التربية الصحية، منها حصص توعوية ووقائيةفي المناهج الدراسية

أمرت وزارة التربية الوطنية، من مختلف مديرياتها في تعليمة بضرورة ادماج حصص التربية الصحية، منها حصص توعوية ووقائية.

وتتمثل هذه الحصص حسب التعليمة في التوعية بالاخطار الناجمة عن الالغام المضادة للاشخاص بالنسبة لولايات الشرق والغرب.

وخصصت الوزارة حصص للوقاية من الرمد الحبيبي والتسمم العقربي بكل الولايات وخاصة ولايات الجنوب.

وتتطرق هذه الحصص إلى مواضيع السمنة ومكافحة تعاطي المخدرات والتدخين والوقاية من الإدمان السلوكي كألعاب الفيديو والوقاية من الأمراض المتنقلة.

ودعت وزارة التربية إلى ضرورة ايلاء أهمية قصوى لحملات الإتصال الإجتماعي من أجل التربية الصحية في الوسط المدرسي وتجسيدها ميدانيا.

وسيتم إعداد برنامج شامل قائم على تنظيم حملات الاتصال الاجتماعي موجهة للتلاميذ في مختلف المراحل التعليمية بالتنسيق مع مصالح الصحة.

ويشارك في هذه الحملات، فاعلين قادرين على المساهمة بها على غرار الاساتذة الجامعيون والباحثون وأعضاء جمعيات.