ادانة زوخ ب5 سنوات سجن في قضية طحكوت و4 سنوات في قضية هامل

أدانت محكمة تيبازة الثلاثاء والي العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ المتابع بتهم ذات صلة بالفساد في قضية محي الدين طحكوت بـ5 سنوات حبسا نافذا مع الأمر بإيداعه الحبس كما حكمت في حقه 4 سنوات حبسا نافذة ومليون دينار غرامة في التهم ذات الصلة بالفساد وسوء استغلال الوظيفة المتابع فيها في ملف المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل

وفي قضية عبد الغاني هامل وعائلته قضت نفس المحكمة بغرامة مالية في حق والي العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ بومليون دينار غرامة مالية نافذة، مع حرمانه لمدة 3 سنوات بعد انقضاء المدة العقابية مع عدم ترشحه للانتخابات مع إلزامه بعد تعويض للخزينة العمومية مبلغ عشرة ملايين دينار في قضية الهامل عبد الغني وعائلته .

وكان وكيل الجمهورية لذات المحكمة قذ التمس الأسبوع الفارط عقوبة 15 سنة حبس نافذ في حق والي العاصمة زوخ عبد القادر وغرامة مالية قدرها بمليون دينار مع مصادرة كل املاكه بسبب تورطه في ملفات فساد ثقيلة مع المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل والمتعامل الاقتصادي محي الدين طحكوت المتواجدين هم أيضا رهن متابعات قضائية في عدة قضايا فساد وتبديد المال العام وسوء استغلال الوظيفة