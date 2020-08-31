ادانة ا لرئيس السابق لبلدية عين تموشنت بعامين حبس نافذة في قضية فساد

قضت محكمة الجنح بالعامرية اقصى شمال عين تموشنت مساء اليوم الثلاثاء بادانة رئيس المجلس الشعبي البلدي لعين تموشنت ” ديدي عبد الغاني ” المنتمي الى حزب جبهة التحرير الوطني بعامين حبس نافذة و50 الف دج غرامة نافذة عن تهمة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمساواة بين مترشحين وشفافية الإجراءات، في حين تم ادانة الامين العام للبلدية بعام حبس نافد و20 الف دج غرامة نافذة 06 اشهر نافذة ل06 متهمين اخرين في نفس الملف

هذا وكان رئيس البلدية رهن الحبس المؤقت منذ 05 مارس الماضي ف. وتتعلق القضية التي كانت محل التحقيق القضائي بملف استغلال حديقة التسلية والترفيه لمدينة عين تموشنت، وتوبع رئيس المجلس الشعبي لبلدية عين تموشنت تبعا للأفعال المنصوص عليها في المادتين 26 و33 من القانون 01/06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته .

محمد بن ترار