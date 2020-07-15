ادانة أفراد من عائلات طحكوت بالسجن مابين 7 و 3سنوات

أدانت محكمة سيدي امحمد الأربعاء طحكوت رشيد بعقوبة 7 سنوات حبسا، و8 ملايين دج غرامة مالية نافذة أما طحكوت حميد و بلال نجل المتهم الرئيسي محي الدين فقد تم أدين هو الاخر بعقوبة 7وسنوات حبسا نافذا و 8 ملايين غرامة مالية نافذة.

كما أدين طحكوت ناصر بـ 3 سنوات حبسا نافذا، و 8 ملايين دج غرامة مالية نافذة وقد توبع محي الدين طحكوت وأفراد عائلته في قضية تركيب السيارات وصفقات النقل الجامعي وشبه الحضري وتورط في هذه القضايا الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحي، و عبد المالك سلال، بالإضافة إلى وزراء سابقين في مختلف حكومات الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة

باية ع