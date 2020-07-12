ادارة مستشفى وهران ترفع دعوة قضائيه ضد تصوير فيديو داخله

أصدر المستشفى الجامعي بوھران، بیانا توضیحیا بشأن فیديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظھر حالة فوضى وعدم وجود أطباء في المستشفى، مؤكدا رفعه دعوى قضائیة ضد السیدة التي صورت الفیديو وانھالت بالسب والشتم على الطاقم الطبي.

وأكدت ادارة المستشفى في ذات البیان أنھا “قد رفعت دعوى قضائیة ضد السیدة التي تھجمت بالسب والشتم على مستخدمي مصلحة الاستعجالات الطبیة والجراحیة لدى وكیل الجمھورية المختص إقلیمیا من أجل البث في ھذا التعدي الصارخ على الاطقم الطبیة والشبه الطبیة المجندة لخدمة المواطنین والصالح العام”.

بيان صحفي

فيما يخص الفيديو الذي تم تداوله ليلة أمس عبر شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك الذي دارت أحداثه على مستوى مصلحة الاستعجالات الطبلية والجراحية بالمركز الإستشفائي الجامعي بوهران، والذي تم تصويره من قبل سيدة كانت في حالة هيستيرية جاءت رفقة مريض، حيث أنها لم تحترم القواعد المعمول بها على مستوى المصلحة، ولم تحترم دورها في الإنتظار وحاولت المرور قبل المرضى الذين كانوا متواجدين قبلها، ولما طلب منها احترام القواعد انهالت بوابل من السب والشتم على الأطقم الطبية والشبه والطبية ومستخدمي مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية.