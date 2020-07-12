ادارة مستشفى وهران ترفع دعوة قضائيه ضد تصوير فيديو داخله

أصدر المستشفى الجامعي بوھران، بیانا توضیحیا بشأن فیديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظھر حالة فوضى وعدم وجود أطباء في المستشفى، مؤكدا رفعه دعوى قضائیة ضد السیدة التي صورت الفیديو وانھالت بالسب والشتم على الطاقم الطبي.
وأكدت ادارة المستشفى في ذات البیان أنھا “قد رفعت دعوى قضائیة ضد السیدة التي تھجمت بالسب والشتم على مستخدمي مصلحة الاستعجالات الطبیة والجراحیة لدى وكیل الجمھورية المختص إقلیمیا من أجل البث في ھذا التعدي الصارخ على الاطقم الطبیة والشبه الطبیة المجندة لخدمة المواطنین والصالح العام”.
بيان صحفي
فيما يخص الفيديو الذي تم تداوله ليلة أمس عبر شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك الذي دارت أحداثه على مستوى مصلحة الاستعجالات الطبلية والجراحية بالمركز الإستشفائي الجامعي بوهران، والذي تم تصويره من قبل سيدة كانت في حالة هيستيرية جاءت رفقة مريض، حيث أنها لم تحترم القواعد المعمول بها على مستوى المصلحة، ولم تحترم دورها في الإنتظار وحاولت المرور قبل المرضى الذين كانوا متواجدين قبلها، ولما طلب منها احترام القواعد انهالت بوابل من السب والشتم على الأطقم الطبية والشبه والطبية ومستخدمي مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية.
مثل هذه السلوكات الغير مقبولة تحبط من معنويات الأطقم الطبية والشبه الطبية والمستخدمين المجندين منذ أشهر لمواجهة الجائحة التي ألمت بالبلاد، في حين أنهم بحاجة الى كل دعم نفسي ومعنوي من قبل المواطنين، حقيقة هناك بعض النقائص المسجلة على مستوى المصلحة نحاول دائما تداركها كإدارة ومسيرين قدر المستطاع، لكن هذا لا يبرر مثل هذه السلوكات التي تؤثر سلبا على سيرورة المصالح الاستشفائية.
وعليه فإن إدارة المركز الإستشفائي الجامعي بوهران قد رفعت دعوى قضائية ضد السيدة التي تهجمت بالسب والشتم على مستخدمي مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية لدى وكيل الجمهورية المختص إقليميا من أجل البث في هذا التعدي الصارخ على الاطقم الطبية والشبه الطبية المجندة لخدمة المواطنين والصالح العام.
ومن هذا المنبر ندعو كافة المواطنين الى التفهم واحترام القواعد العامة وانتظار كل مواطن لدوره قصد تسهيل مهام المستخدمين والسير الحسن للمصالح الاستشفائية.
المديــــــــــرية العــــامة