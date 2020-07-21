اخماد حريق بحظيرة ركن حافلات مؤسسة النقل الحضري بحسين داي

تمكنت وحدات الحماية المدنية لولاية الجزائر في الساعات الاولى الثلاثاء من إخماد حريق شب بحضيرة ركن حافلات مؤسسة النقل الحضري للجزائر العاصمة (ETUSA) الكائن بشارع طرابلس بحسين داي وإنقاذ 95 حافلة, حسبما أفاد به بيان للحماية المدنية

وأوضح البيان أن وحدات الحماية المدنية تمكنت من إخماد حريق حظيرة ركن حافلات مؤسسة النقل الحضري للجزائر العاصمة الكائن بشارع طرابلس, بحسين داي وأضاف المصدر أن التدخل السريع والناجع للوحدات المذكورة جنب انتشار الحريق ومكن من إنقاذ 95 حافلة تشكل الحظيرة رقم (5) لذات المؤسسة