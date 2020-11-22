اختيار محرز أسوء لاعب في مواجهة مانشستر سيتي وتوتنهام

تم اختيار الدولي الجزائري ، رياض محرز ، كأسوء لاعب في المباراة التي خسرها مانشستر سيتي أمام توتنهام بهدفين دون رد، بعلامة 4/10، حيث لم يستسغ أنصار السيتيزانس الهزيمة ووجهو انتقاداتهم له، وحمله بعضهم المسؤولية في الخسارة.

وحسبهم لم يوفق محرز في تقديم الشيء الكبير في المواجهة، التي دخلها أساسيا بعد تغييبه من المدرب غوارديولا عن قمة ليفربول الأخيرة .

وتقدمت تشكيلة “جوزي مورينيو” مبكرا من هدف “هيونغ مينسون” في الدقيقية الخامسة قبل أن يضيف زميله “جيوفاني لوسيلسو” الثاني في الدقيقة الخامسة والستون.

واعتلى توتنهام بذلك الصدارة مؤقتا بعشرين نقطة أمام ليفاربول الذي بقي رابعا بـ 17 نقطة..