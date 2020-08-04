اختيار زين الدين زيدان كأفضل مدرب في العالم

صنفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، كأفضل مدرب في العالم.

ونشرت الصحيفة تصنيف أقوى المتخصصين، تجاوز زيدان مدرب ليفربول يورغن كلوب، الذي فاز تحت قيادته ببطولة الإنجليزية للمرة الأولى منذ 30 عاما، وكذلك تخطى حسب التصنيف مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا.

وقاد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، فريقه الملكي لتحقيق لقب الليغا الـ 34 في تاريخ النادي، عقب الانتصار (2-1) على فياريال، منتصف الشهر الجاري.

يذكر أن صحيفة “ماركا” الإسبانية قالت، في وقت سابق: “توج زيدان بلقبه الثاني في الليغا كمدرب لريال مدريد، وهو لقبه الـ 11 خلال 209 مباريات، ما يعني أنه يتوج بلقب كل 19 مباراة”.

واحتفل المدير الفني للنادي الملكي، زين الدين زيدان، بشكل صاخب، عقب انتهاء المباراة، مشيدا بلاعبيه بسبب طريقة تعاملهم.