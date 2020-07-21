اختيار الروائي عز الدين جلاوجي عضوا في الاتحاد الدولي للغة العربية

تم اختيار الروائي الجزائري عز الدين جلاوجي عضوا رسميا في الاتحاد الدولي للغة العربية لمدة عامين ابتداء من الفاتح من أوت 2020 حتى 30 جوان 2022 وفق الضوابط والشروط التي ينص عليها نظامه الأساسي ،كما تم منح شهادة للأستاذ المحاضر في جامعة محمد البشير الابراهيمي ببرج بوعريريج تقديرا لجهوده المشهودة ودعما للتعاون المستمر في خدمة اللغة العربية.

كما يأمل الاتحاد الدولي للغة العربية العضو في الجمعية العمومية للمجلس الدولي للغة العربية أن تكون هذه العضوية عونا للروائي الجزائري عزالدين جلاوجي على العمل المتواصل للمساهمة في استنهاض الهمم للاهتمام باللغة العربية على جميع المستويات ، كما سيتم حسب هذا الاتحاد إضافة سيرة جلاوجي إلى الموسوعة الدولية للمختصين المهتمين باللغة العربية لتوثيق أعمالهم وجهودهم.

وعبر الروائي عز الدين جلاوجي عن سعادته في منشور له على صفحته الرسمية بالفايسبوك قائلا ” يسعدني أن أكون جنديا في صفوف العربية، خادما لها منافحا عن عرشها، بما قدمت في حضرتها مبدعا ومعلما طيلة عقود من النضال، يقينا مني أنها اللغة الأخلد و الأرقى والأنقى والأرحب لكل اللغات والشعوب رغم سهام الشياطين التي ما فتئت تتعاورها وتتعاور أهلها من كل حدب وصوب، كما يسعدني أن أكون عضوا فاعلا في الاتحاد الدولي للغة العربية، وإني لعلى استعداد أن أقف دوما حيث تقف مناضلا ومنافحا مع كل إخواني في الوطن العربي وفي غيره من أرجاء المعمورة، محبتي”.

وينحدر عزالدين جلاوجي من مدينة عين ولمان سطيف، ولد عام 1962 وهو أستاذ الأدب الحديث بجامعة برج بوعريريج. ، حاصل على دكتوراه أدب حديث ومعاصر، مهتم بالسرد والمسرح إبداعا ونقدا وتدريسا إضافة إلى الكتابة في أجناس أدبية متنوعة في الرواية والقصة و النقد والشعر وأدب الطفل قصة ومسرحا والسيناريو وله نشاطات أكاديمية عديدة في الجزائر وفي الخارج فلقد بدأ نشاطه الأدبي في سن مبكرة وهو في الثانوية ، ونشر أعماله الأولى في الثمانينيات عبر الصحف الوطنية والعربية، كما أنه يعتبر الأدب حب وخير وجمال ثلاثية يسعى دوما أن تعبق بها كتاباته الروائية والمسرحية وحتى النقدية، صدرت له مجموعته القصصية الأولى سنة 1994 بعنوان “لمن تهتف الحناجر؟”، له حضور قوي في المشهد الثقافي والإبداعي فهو: رئيس ربطة أهل القلم الثقافية الوطنية التي أسسها مع ثلة من أكاديمي ومبدعي الجزائر منذ 2001/ ومؤسس وعضو المكتب الوطني لرابطة إبداع الثقافية الوطنية منذ 1991 حتى توقفها طواعية عن العمل/ وعضو الأمانة الوطنية لاتحاد الكتاب الجزائريين، بين سنتي 2003 إلى 2008 له حضور قوي في المشهد الثقافي الوطني والعربي، أسس وأشرف وشارك في عشرات من الندوات والملتقيات داخل الوطن وخارجه، نشر عشرات البحوث المحكمة في مجلات وطنية وعربية، وأجريت معه عشرات الحوارات في كثير من المنابر الإعلامية في الجزائر والوطن العربي وخارجهما.قدمت عن أعماله مئات الدراسات والرسائل الجامعية وطنيا وعربيا، منها أكثر من 30 رسالة دكتوراه وماجستير في الجزائر خاصة، وفي بلدان عربية عديدة، وأيضا في فرنسا إسبانيا إيران تركيا ومصر.يعمل على أن يؤسس لنفسه مشرعه الإبداعي الخاص من خلال جملة من المعالم أهمها: الاشتغال على التجريب، وعلى اللغة التي تشكل للكاتب هاجسا كبيرا، استحضار الموروث، التنوع في الأشكال التعبيرية، حيث ظل الأديب يحلق في عوالم مختلفة ومتنوعة، كالنقد والقصة والمسرح والرواية والشعر وأدب الأطفال، الإيمان القوي برسالة الأدب المنحصرة في ثلاثية الخير والحب والجمال.عمل على التأسيس لشكل جديد في الكتابة الإبداعية مصطلحا وتنظيرا ونصوصا، أطلق عليه “المسردية” كلمة منحوتة من المسرحية والسرد، وفيها أعاد كتابة النص المسرحي بطعم السرد، كما أسس لـ “مسرح اللحظة فلقد نشر العديد من المسرحيات فلقد عرفت بعض مسرحياته طريقها إلى الخشبة، منها: البحث عن الشمس، ملحمة أم الشهداء، سالم والشيطان، صابرة، غنائية أولاد عامر، قلعة الكرامة ولديه 10مسرحيات للأطفال:كالثور المغدور ، غصن الزيتون ، الليث والحمار ، محتال طماع وله مسرحيات قصيرة جدا”، .له أكثر من أربعين كتابا في فنون أدبية مختلفة و من بين رواياته:”الفراشات والغيلان” /”حوبه ورحلة البحث عن المهدي المنتظر” /”العشق المقدس”/”رحلة البنات إلى النار”. “راس المحنة 1+1 =0 /” الرماد الذي غسل المال “سرادق الحلم والفجيعة”، حائط المبكى، الحب ليلا في حضرة الأعور الدجال .وفي القصة : لمن تهتف الحناجر؟، صهيل الحيرة،” رحلة البنات إلى النار”. “خيوط الذاكرة” و”صهيل الحيرة” و”لمن تهتف الحناجر؟” ، / كما جرّب تقنيات و أساليب سردية، فأنتج ما أسماه ب” المسردية”، وهو مزيج بين المسرحية والسرد القصصي وتتمثل في : البحث عن الشمس، الفجاج الشائكة، النخلة وسلطان المدينة، أحلام الغول الكبير، هستيريا الدم، غنائية الحب والدم، حب بين الصخور، مملكة الغراب، الأقنعة المثقوبة، رحلة فداء، ملح وفرات، في قفص الاتهام، مسرح اللحظة، مسرديات قصيرة جدا/ لافتات شعرية: مسدسي./ .ولديه قصص للأطفال: عقد الجمان ، السلسلة الذهبية /الدراسة النقدية: النص المسرحي في الأدب الجزائري، شطحات في عرس عازف الناي، الأمثال الشعبية الجزائرية، المسرحية الشعرية المغاربية، تيمة العنف بين المرجعية والحضور في المسرحية الشعرية المغاربية، أقانيم العنف في المسرحية الشعرية المغاربية، قبسات سردية “قراءة في المشهد السردي”، قبسات مسرحية “قراءة في المشهد المسرحي”، قبسات شعرية “قراءة في المشهد الشعري”، النقد الموضوعاتي “في نماذج تطبيقية”/السيناريوهات: الجثة الهاربة، حميمين الفايق، قطاف دانية.درس في كتب خاصة منها: سلطان النص مجموعة من الباحثين، تجربة جزائرية بعيون مغربية دراسات في روايات عزالدين جلاوجي مجموعة من الباحثين المغاربة، سيميولوجيا النص السردي. مقاربة سيميائية لرواية الفراشات والغيلان، الزبير ذويبي، مجلة الخطاب عدد خاص بأعمال اليوم الدراسي حول الأديب عزالدين جلاوجي، جامعة تيزي وزو 2012، من النص إلى التناص، حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر لعزالدين جلاوجي أنموذجا، للباحثة ريمة جيدل، صورة الأرض في روايات عز الدين جلاوجي لجبالي مريم أنيسة، التواتر الروائي من نقد الأنساق إلى فاعيلة الاتساق الحب ليلا في حضرة الأعور الدجال اختيارا الدكتور صفاء الدين أحمد فاضل، وغيرها وشارك وفي كتب مشتركة مع أدباء آخرين منها: علامات في الإبداع الجزائري ل د. عبد الحميد هيمة، مكونات السرد في النص القصصي الجزائري الجديد ل د. عبد القادر بن سالم، السيمة والنص السردي ل د. حسين فيلالي، بين ضفتين ل د. محمد صالح خرفي، محنة الكتابة ل د. محمد ساري، الأدب الجزائري الجديد ل د. جعفر يايوي، متون وهوامش ل د سليمة لوكام، المتخيل الروائي العربي الجسد الهوية الآخر ل د. إبراهيم الحجري. كما أنه شارك في العديد من التظاهرات الأدبية والثقافية أبرزها المشاركة في الطبعة الثامنة من المهرجان الدولي للأدب والكتاب الشباب الذي أقيمت فعاليته بالجزائر العاصمة من 23 إلى 29 جويلية 2015.

حكيم مالك