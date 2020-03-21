اختفاء 80 قنطار من البقول الجافة

التحقيق مع رئيس فرع وأعوان الأمن

أمر وكيل الجمهورية وكيل الجمهورية لدى محكمة الرمشي بفتح تحقيق معمق في قضية نهب ما يزيد عن 80 قنطار من الحمص من وحدة الحبوب والبقول الجافة بالرمشي والمتهم رئيس الوحدة .

القضية التي فجرها أعوان الحراسة بالمركز والذين أكدوا اختفاء كميات هامة من الحمص تراوحت ما بين ال50 و80 قنطار والتي يصل ثمنها في حدود ال100 مليون سنتيم ، هذا وقد تم الاستماع إلى رئيس الوحدة وأعوان الأمن الذين قدموا وثائق لمصالح امن دائرة الرمشي في انتظار تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية

محمد بن ترار