اختفاء 2105 مدرسة من الخريطة التربوية

* اكتظاظ في الأقسام وخلل في توظيف الأساتذة

فجر مجلس المحاسبة فضيحة تسير من العيار الثقيل في قطاع التربية في عهد الوزيرة نورية بن غبريط والتي طالب بإحالتها على القضاء نتيجة الفساد الكبير المسجل خلال عهدتها التي استوزرت فيها القطاع.

هذا وقد وقف مجلس المحاسبة في تقريره على كارثة العجز في المؤسسات التربوية بـ 2105 مؤسسة، بفعل عدم مطابقة أرقام الوزارة مع الواقع ما يعتبر سابقة في قطاع التربية الوطنية، حيث تشير تقديرات الوزارة للموسم الدراسي 2017/2018 أن عدد المدارس يصل إلى 28808 مؤسسة تربوية لكن الواقع كشف أن عدد المدارس المتوفرة آنذاك لاتزيد عن 26703، رغم استهلاك مبالغ مالية كبرى لانجاز هذه المدارس، ما يطرح أكثر من تساؤل حول وجهة الأموال والمدارس، الأمر الذي خلق اكتظاظا وتقلصا في عدد الأساتذة والمعلمين، هذا ورغم ما بدلته الدولة من برامج لتوظيف المعلمين بناء على هذه المعطيات واعتماد الأساتذة الاحتياطيين لكن نقص إنشاء المدارس واختفاء أكثر من 20105 مدرسة من الخريطة التربوية جعل عدد المناصب المفتوحة تتقلص ، بحث ورغم الزيادة في عدد التلاميذ بأكثر من 20 بالمائة فان عدد الأساتذة لم يتجاوز نسبة نمو تصل إلى 9.33 ،ـأكثر من هذا فأن عدد الأساتدة والمعلمين الذي كان 427097خلال الموسم الدراسي 2007/2008 لم يتجاوز في 471059 في نهاية استوزراها ما يطرح تساؤلا كبيرا ما فحوى إقامة الامتحانات وصرف الأموال الكبيرة عنها ترك الآمال لدى الأساتذة الاحتياطيين الذين كان من المفروض إدماجهم في هذه المؤسسات التي حذفت من الخريطة بطريقة تبقى غامضة ، هذه الملفات التي تصب في سوء التسيير وتبديد المال العام ، والرعونة في استعمال المسؤولية ، والتي تهدد المجتمع الجزائري ، خاصة في ظل تسيير قطاع حساس مرتبط بمستقبل الدولة والمجتمع ،خاصة في ظل هشاشة البرامج وتحطيمها.

هذا وقد تعالت الأصوات المطالبة بمحاسبة نورية بن غبريط بفعل تنامي فضائح تسييريها فالإضافة إلى تحطيمها لبنية البرامج التربوية ،طالبت جمعيات أولياء التلاميذ بمتابعتها والتحقيق في ملف الكتاب المدرسي الذي تم تبديد الملايير في طباعة كتب ضعيفة البرامج وتم منح امتياز تأليفها وطبعها لمقربيها مقابل مبالغ بالملايير ودون إشراك المجالس البيداغوجية ما مس بمقومات المجتمع الجزائري ، وتم تعويض الأحاديث النبوية والسور القرآنية برقصات الواي واي ونصوص خاطئة وضعيفة المحتوى.

محمد بن ترار