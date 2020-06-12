اختتام “البكالوريا التجريبي ” عن بعد بالنعامة

أنهى تلاميذ الأقسام النهائية يوم الخميس الماضي آخر يوم من امتحان البكالوريا التجريبي الالكتروني الوطني عن بعد الذي دام 5 أيام بالنسبة للشعب العلمية والتقنية وأربعة أيام بالنسبة للشعب الأدبية و اللغات، في مبادرة استثنائية نظمتها مديرية التربية بولاية النعامة و التي عرفت مشاركة قياسية للمترشحين من جميع الولايات ، حيث تم وضع منصة رقمية تحت تصرفهم من أجل عملية التسجيل واستقبال مواضيع الامتحان وإعادة إرجاع الأجوبة، وعرفت هذه العملية تجاوبا كبيرا من طرف المترشحين للبكالوريا وأوليائهم، مستثمرين في ذلك فترة الحجر الصحي من أجل التقويم وتعزيز معارفهم.

عبد القادر أوبلعيد مدير التربية لولاية النعامة

كل الظروف مواتية لإنجاح هذا الحدث الوطني

أشاد مدير التربية بولاية النعامة بالمجهودات الجبارة التي بذلها الطاقم التربوي بداية من تقديم الدروس عن بعد واستكمال البرنامج الدراسي ” قسمي في بيتي “حيث تم التركيز على برمجة حصص دعم موجهة لتلاميذ الامتحانات النهائية في الأطوار الثلاثة، من خلال المنصة الرقمية التي تم استحداثها خصيصا لهذا الحدث، وبخصوص تنظيم امتحان البكالوريا التجريبي الذي يعد بمثابة الحدث التربوي ، فقد أكد ذات المتحدث أن الفضل في نجاح هذا الحدث يعود بالدرجة الأولى إلى خلية الرقمنة وجميع الأساتذة و الموظفين الذين تجندوا لإنجاح هذه العملية التي كانت وطنية واستقبلنا ألاف الطلبات من جميع التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحان البكالوريا التجريبي من مختلف الشعب بولايات الوطن.

قادة خليفة مسؤول الرقمنة بولاية النعامة

التسجيل كان مفتوحا أمام كل المترشحين

يعرف الخاص و العام في ولاية النعامة أن مديرية التربية قد قطعت أشواطا مهمة في مجال الرقمنة بداية من مرافقة جميع التلاميذ من مختلف الأطوار التعليمية بإطلاق مبادرة كان شعارها ” قسمي في بيتي ” وكان ذلك بفضل المساهمة الفعالة لعدد كبير من الأساتذة و الموظفين بمديرية التربية لمواصلة الدراسة و استكمال البرامج التعليمية، زيادة على ذلك تقديم دروس للدعم موجهة لتلاميذ المقبلين على امتحانات نهاية السنة، و كللت هذه المجهودات بتنظيم امتحان البكالوريا التجريبي الالكتروني عن بعد عن طريق فتح المنصة الرقمية التي تم إنشاءها خصيصا لتكون بديلا بسبب الحجر الصحي، حيث كانت هذه العملية الوطنية ناجحة.

المكلف بالإعلام بمديرية التربية

تجربة رائدة بفضل كفاءة إطاراتنا

إن نجاح مديرية التربية بولاية النعامة في استحداث منصة رقمية وطنية و استكمال الفصل الدراسي الثالث الذي أختتم بتنظيم امتحان البكالوريا التجريبي الكتروني عن بعد ومشاركة المئات من المترشحين من داخل ولاية النعامة وخارجها يعد بمثابة حدث كبير، والذي جاء كثمرة لمجهودات طاقم مديرية التربية في هذه الظروف الاستثنائية، بفضل إطاراتها المجندة خاصة خلية الرقمنة التي يشرف عليها إطارات وكفاءات عالية المستوى، بالإضافة إلى مجهودات جميع الأساتذة المتطوعين و المفتشين الذين كان لهم دور بارز في نجاح هذه الامتحانات عن بعد، و أهم ما ميز هذا الامتحان التجريبي الالكتروني الأول من نوعه على المستوى الوطني هو التنظيم المحكم و تجاوب جميع الفاعلين معه، بداية من التلميذ والأولياء وصولا إلى جميع المعنيين، و لضمان السير الحسن لمجريات سير هذه الامتحانات تم استحداث ثلاثة خلايا رئيسية للمتابعة و التكفل بالانشغالات المطروحة طيلة أيام الامتحان.

الأستاذ بن زاير بوعلام

هدفنا الوقوف على مدى استعداد التلاميذ للامتحانات الرسمية

من جهته الأستاذ بن زاير بوعلام الذي رافق التلاميذ رفقة مجموعة من الأساتذة منذ بداية الحجر الصحي عبر المنصة الرقمية التي تم استحداثها بمديرية التربية فقد أكد أن الهدف الأساسي بالدرجة الأولى من وراء تنظيم هذا الامتحان الالكتروني التجريبي هو الوقوف على مدى استعدادات طلبتنا للامتحانات الرسمية القادمة و تبديد كل أشكال الخوف التي تعترض التلميذ، وتدريبه على استغلال الوقت و تهيئته مستقبلا لامتحانات نهاية السنة.

انطباعات المترشحين من مختلف الشعب

ثمن المترشحون لشهادة البكالوريا مبادرة مديرية التربية لولاية النعامة و الطاقم التربوي الذي رافقهم طيلة أيام الحجر الصحي، من خلال تقديم دروس الدعم التي برمجت لاستدراك جميع النقائص المطروحة في المواد الأساسية حيث تم الاستعانة بأساتذة متطوعين، المشكورين على نصائحهم وإرشاداتهم التي قدموها بواسطة التواصل عبر المنصة الرقمية المستحدثة و الدروس المقدمة عن بعد من خلال ” قسمي في بيتي ” ، وعن مجريات الامتحان الالكتروني فقد أكد المترشحون أن العملية سارت بشكل عادي و تم استقبال مواضيع البكالوريا في الوقت المحدد عن طريق المنصة والتي كانت في متناول التلاميذ وهي فرصة للمترشحين لتقييم مدى استعدادهم لشهادة البكالوريا.

النعامة : إبراهيم سلامي