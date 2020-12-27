اختبار جديد غير مؤلم للكشف عن كورونا

توصل العلماء إلى طريقة غير جراحية وغير مؤلمة لاختبار الكشف عن فيروس كوفيد-19، عكس الطرق التقليدية التي تتطلب استخراج مسحة الأنف و الحلق أو عينات الدم ، حيث تستخدم طريقة الاختبار الجديدة عينات الغرغرة، وقد أثبت فعاليتها أيضا في الكشف عن السلالة الجديدة لكورونا التي ظهرت في انجلترا.

وفي هذا الخصوص، أفادت مجموعة التحليل الفرنسية Eurofins Scientific، عن إطلاق مجموعات في أوروبا تتيح لك أخذ عينة بنفسك من خلال الغرغرة بمحلول معقم، حيث يتم جمع العينات المأخوذة من قبل الشركة، التي تتكفل بإعطاء نتائج التحليلات في أقل من 24 ساعة، وتعتبر الولايات المتحدة أول بلد جرب هذه الطريقة من خلال”مجموعة EmpowerDX“

مريم خميسة