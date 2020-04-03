اختبارات أخرى ضد كورونا

بقلم: احسن خلاص

تعيدنا الأزمة التي أحدثها انتشار فيروس كورونا في الجزائر، كما في باقي العالم، إلى محطات نادرة من التاريخ امتحن فيها الوفاق الوطني وبين الجزائريون بذلك جدارتهم بالعيش المشترك والتضامن والوحدة التي تقتضيها مواجهة مصير مشترك لاسيما إذا كان هذا المصير ينذر بالشؤم مثل ما هو الحال مما ينتظر من كورونا من مخلفات وخيمة على حياة الجزائريين وصحتهم ومعاشهم وعاقبة أمرهم.

نذكر مما يذكر أن الجزائر الفتية واجهت في أكتوبر 1963، وهي حديثة العهد بالاستقلال، هجوما مغربيا قصد الاستيلاء على مناطق من الجنوب الغربي من الدولة الجزائرية المستقلة وهو الهجوم الذي اضطر الجزائر التي خرجت على التو من حرب مدمرة لمواجهته بقلة حيلة وضعف في الذخيرة في ما يسمى بحرب الرمال إذ استغل المخزن النزاع المسلح بين نظام الرئيس احمد بن بله وجبهة القوى الاشتراكية كقوة معارضة رافضة للنظام لعله يضمن نجاح خطته التوسعية الشرقية. غير أن صيحة واحدة من لدن الرئيس بن بله بعبارته المشهورة: “حقرونا يا خاوتي” كانت كافية للقوى المحيطة بحسين ايت احمد لتضع الخلافات الداخلية جانبا وتنضم إلى الجهد الحربي لمقاومة غزو الجارة الغربية.

بقدر ما كان ذلك الاعتداء اختبارا صعبا على الجزائريين فقد كانت القوى الوطنية آنذاك، سواء كانت في فلك السلطة أو تخندقت في المعارضة، تأمل فيه خيرا في سبيل توحيد الجهود وترقية وفاق سياسي جديد لإرساء منظومة ديمقراطية للوصول إلى السلطة وتسيير دواليب الدولة. غير أن الأطماع السلطوية والتسابق نحو الانفراد بالحكم وفق أجندات أجنبية حال دون تحقق ذلك الطموح فقد وجد من كان في جبهة القتال بالأمس نفسه في السجون أو اضطر إلى المنفى ليواصل الدفاع عن أفكاره انطلاقا من بلدان من بينها المغرب ذاته.

وها هو كورونا الذي نشأ في الصين وترعرع فيها وكبر لدى القارة العجوز قبل أن يزحف إلينا، لا يحمل إيديولوجية ولا اصطفافا سياسيا أو قوميا ولا يدافع عن طائفة أو مصالح جيوسياسية، يقيم على تفرقنا الحجة إذ لم يترك لنا المجال للتحالف مع هذا المعسكر ضد ذاك بعدما تجاوز الخرائط التقليدية بحيث لم يترك لنا المجال لأي اختلاف بيننا حول ضرورة مواجهته بكل قوانا واستنفار جميع قدراتنا من أجل ذلك والتنافس في بذل المزيد من التضحيات والحرص على أكبر قدر من الحيطة والحذر. ها هو إذن يمنح لنا فرصة تاريخية لنعيد ترتيب أوراقنا الداخلية ونلملم شتاتنا ونستجمع قوانا كجزائريين أينما كان موقع كل واحد منا.

وإن كان فيروس كورونا قد نجح في جمعنا على مائدة الخوف والحذر ودعانا للمكوث في بيوتنا فإن كيس السميد هو كذلك قد نجح في أن يخرجنا من ديارنا وأبنائنا ويرسل بنا إلى معركة اختلطت فيها أنفاسنا وامتزجت فيها دماؤنا من أجل اقتنائه، معركة الجميع ضد الجميع لا تميز في خطر الموت بين الخلفيات السياسية والإيديولوجية وكأننا بكورونا وقد تحالف مع السميد بعدما كاد يفشل وييأس في الظفر بنا بفضل ذكائنا الجماعي في التزام الحجر الذي فرضناه على أنفسنا.

لقد أظهرت حملات الإغاثة التي باشرتها جمعيات مختلفة الانتماء مثل جمعية العلماء المسلمين والتكتل الوطني للتضامن والإغاثة الذي يضم جمعيات مهنية واجتماعية لها باع طويل في تجربة التضامن والإغاثة حسا وطنيا منقطع النظير بعيدا عن الاختلافات السياسية والتجاذبات وكنا في مقال سابق قد أطلقنا صرخة تجاه المجتمع المدني لعلها تخرجها من التيه وتستنهض الهمم وها هي اليوم تسابق الزمن والعوائق البيروقراطية أحيانا لإيصال المساعدات إلى الذين اضطرهم الحجر إلى فقدان مصادر رزقهم ومساعدة المرضى والمصابين بالفيروس في المستشفيات ودعم الطواقم الطبية ماديا ومعنويا.

وقبل ذلك وجه نشطاء الحراك الشعبي جهودهم صوب العمل التحسيسي والميداني المحلي وقد وضعوا جانبا القضايا التي يناضلون من أجلها وخلافاتهم مع السلطة القائمة، هذه السلطة التي تركت جميع القضايا الخلافية جانبا مثل قضية التعديلات الدستورية وركزت جهودها لإنهاء الأزمة التي صارت التحدي الأول اليوم بالرغم من تواصل الاحتقان بشأن معتقلي الرأي والصحافيين الذين لم يتوان العقلاء عن المطالبة بإطلاق سراحهم فالأزمة التي تمر بها الجزائر فرصة تاريخية لتحقيق مصالحة جزائرية حقيقية بعيدا عن أي حسابات سياسية أو أطماع في الوصول إلى السلطة أو البقاء فيها فالبلد بحاجة إلى الجميع.

يوفر لنا كورونا إذن فرصة تاريخية للخروج من هذه المحنة منتصرين إذا ما استطعنا أن نجتمع حول عقد وطني متين يحدد قواعد اختلافاتنا ويثمن مواطن تضامننا ووحدتنا ويقوم اعوجاج حكامنا ومحكومينا بدل العمل على تصيد الأخطاء واستغلالها للاستثمار السياسي في الوقت الذي يعاني منه بناؤنا السياسي من هشاشة وما يجتازه من وضع انتقالي يؤثر سلبا على أداء الحكومة وعلى السلطة بشكل عام وقد أخذت الأمر على أنه مسألة أمن قومي.

من جوانب القوة التي ننتظرها من هذه المحنة أن تجعلنا نعي مشكلاتنا الحقيقية ونعمل معا على حلها ونضع جانبا مشكلاتنا المزيفة وما أكثرها. والمؤكد أننا سنعود إلى اختلافاتنا المعهودة لكن بروح أخرى ستختلف دون شك عن روح اختلافاتنا قبل كورونا.