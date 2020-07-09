احصائيات إنتشار فيروس كورونا في الجزائر كورونا في الجزائر: عدد الإصابات بالفيروس حسب الولايات

الأولىالوطني
عن إلياس بن عبيد 2٬497

09/07/2020 17:00 : اخر تحديث

  البليدة 

BLIDA  

1 845 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  19

 الجزائر 

ALGER  

1 779 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  22

  سطيف 

SETIF  

1 728 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  72

 وهران 

ORAN  

1 163 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  48

  قسنطينة 

CONSTANTINE  

692 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  12

 ورقلة 

OUARGLA  

612 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  17

  باتنة 

BATNA  

497 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  25

  تيبازة 

TIPAZA  

488 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  8

 بجاية 

BEJAIA  

458 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  5

 عين الدفلى 

AIN DEFLA  

435 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

  الجلفة 

DJELFA  

401 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  3

  تلمسان 

TLEMCEN  

398 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

  بسكرة 

BISKRA  

393 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  50

 الوادي 

EL OUED  

371 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  13

  المدية 

MEDEA  

341 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  1

  الأغواط 

LAGHOUAT  

332 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  4

 عنابة 

ANNABA  

322 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  6

  تيارت 

TIARET  

313 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 أم البواقي 

OUM EL BOUAGHI  

303 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  1

  بومرداس 

BOUMERDES  

301 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  6

  تيزي وزو 

TIZI OUZOU  

299 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  18

  خنشلة 

KHENCHELA  

287 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  38

  برج بوعريريج 

BORDJ BOU ARRERIDJ  

274 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  1

  البويرة 

BOUIRA  

268 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  5

  تبسة 

TEBESSA  

242 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  16

 مـعـسـكـر 

MASCARA  

236 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  4

  المسيلة 

M’SILA  

235 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 أدرار 

ADRAR  

219 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  2

  سكيكدة 

SKIKDA  

211 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

  غرداية 

GHARDAIA  

195 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  11

  بشار 

BECHAR  

193 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  3

  مستغانم 

MOSTAGANEM  

173 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  5

 عين تموشنت 

AIN-TEMOUCHENT  

158 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  5

  قالمة 

GUELMA  

156 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  17

  سيدي بلعباس 

SIDI BEL ABBES  

152 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  5

  سوق أهراس 

SOUK-AHRAS  

149 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  2

  ميلة 

MILA  

148 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  1

  تيسمسيلت 

TISSEMSILT  

138 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

  جيجل 

JIJEL  

137 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  2

  غليزان 

RELIZANE  

103 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  2

 نعامة 

NAAMA  

103 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  2

  البيض 

EL BAYADH  

102 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  1

  الشلف 

CHLEF  

100 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

  تمنراست 

TAMENGHASSET  

83 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 الطارف 

EL-TARF  

67 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  2

 سعيدة 

SAIDA 

46 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 إليزي 

ILLIZI  

34 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  6

  تندوف 

TINDOUF  

28 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

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