احصائيات إنتشار فيروس كورونا في الجزائر كورونا في الجزائر: عدد الإصابات بالفيروس حسب الولايات

09/07/2020 17:00 : اخر تحديث
البليدة
BLIDA
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الجزائر
ALGER
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سطيف
SETIF
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وهران
ORAN
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قسنطينة
CONSTANTINE
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ورقلة
OUARGLA
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باتنة
BATNA
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تيبازة
TIPAZA
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بجاية
BEJAIA
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عين الدفلى
AIN DEFLA
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حالة جديدة : 0
الجلفة
DJELFA
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تلمسان
TLEMCEN
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بسكرة
BISKRA
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الوادي
EL OUED
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المدية
MEDEA
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الأغواط
LAGHOUAT
332 : حالة مؤكدة
حالة جديدة : 4
عنابة
ANNABA
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حالة جديدة : 6
تيارت
TIARET
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أم البواقي
OUM EL BOUAGHI
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بومرداس
BOUMERDES
301 : حالة مؤكدة
حالة جديدة : 6
تيزي وزو
TIZI OUZOU
299 : حالة مؤكدة
حالة جديدة : 18
خنشلة
KHENCHELA
287 : حالة مؤكدة
حالة جديدة : 38
برج بوعريريج
BORDJ BOU ARRERIDJ
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البويرة
BOUIRA
268 : حالة مؤكدة
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تبسة
TEBESSA
242 : حالة مؤكدة
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مـعـسـكـر
MASCARA
236 : حالة مؤكدة
حالة جديدة : 4
المسيلة
M’SILA
235 : حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
أدرار
ADRAR
219 : حالة مؤكدة
حالة جديدة : 2
سكيكدة
SKIKDA
211 : حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
غرداية
GHARDAIA
195 : حالة مؤكدة
حالة جديدة : 11
بشار
BECHAR
193 : حالة مؤكدة
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مستغانم
MOSTAGANEM
173 : حالة مؤكدة
حالة جديدة : 5
عين تموشنت
AIN-TEMOUCHENT
158 : حالة مؤكدة
حالة جديدة : 5
قالمة
GUELMA
156 : حالة مؤكدة
حالة جديدة : 17
سيدي بلعباس
SIDI BEL ABBES
152 : حالة مؤكدة
حالة جديدة : 5
سوق أهراس
SOUK-AHRAS
149 : حالة مؤكدة
حالة جديدة : 2
ميلة
MILA
148 : حالة مؤكدة
حالة جديدة : 1
تيسمسيلت
TISSEMSILT
138 : حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
جيجل
JIJEL
137 : حالة مؤكدة
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غليزان
RELIZANE
103 : حالة مؤكدة
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نعامة
NAAMA
103 : حالة مؤكدة
حالة جديدة : 2
البيض
EL BAYADH
102 : حالة مؤكدة
حالة جديدة : 1
الشلف
CHLEF
100 : حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
تمنراست
TAMENGHASSET
83 : حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
الطارف
EL-TARF
67 : حالة مؤكدة
حالة جديدة : 2
سعيدة
SAIDA
46 : حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
إليزي
ILLIZI
34 : حالة مؤكدة
حالة جديدة : 6
تندوف
TINDOUF
28 : حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0