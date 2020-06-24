احتجاج البطالين أمام مدخل ولاية بشار

فجر نهار أمس بطالو مدينة بشار احتجاجات عارمة للمطالبة بلجنة تحقيق وزارية في طريقة التوظيف بمصنع “جيكا للاسمنت ” ومحطة التلفزيون الذين أكدوا أن التوظيف فيها تم تحت الطاولة وبطرق مشبوهة.

هذا وحمل المحتجون الذين تجمهرو أمام مقر الولاية مدير التشغيل المسؤولية الكاملة في المحاباة في التوظيف في ظل تنامي البطالة ببشار وكذا المشاكل التي جعلت من الولاية تعيش على صفيح ساخن ، وقد طالب المحتجون بلجنة تحقيق من وزارتي العمل والداخلية للوقوف على حقيقة التشغيل بالولاية .

من جهتها حذرت الجمعيات من انفجار الوضع بالولاية خاصة في ظل تنامي الانسداد ما بين الإدارة والمواطن الأمر الذي جعل الولاية تعيش احتجاجات يومية لأصحاب السكن والقطع الأرضية وأخيرا البطالين مطالبة بإيفاد لجنة تحقيق إلى الولاية للوقوف المشاكل العويصة التي تتخبط فيها.

م بن ترار