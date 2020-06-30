احتجاجات ومشاحنات أمام مكتب الخطوط الجوية الفرنسية بمطار احمد بن بلة بوهران

شهد مكتب الخطوط الجوية الفرنسية الكائن بمقر مطار احمد بن بلة بوهران شجارات ومشاحنات كبيرة بفعل العدد الكبير من المغتربين الراغبين في العودة الى فرنسا بعدما انقطعت بهم السبل في الجزائر وغلق المجال الجوي من جديد والغاء رحلات الخطوط الجوية التي كانت مبرمجة بداية من اليوم نحو اوربا .

لقد تجمهر ما يزيد عن ال500 شخص قادمين من مختلف انحاء الولايات الغربية حيث ان بعضهم قضى ليلته في العراء في انتظار فتح مكتب الخطوط الفرنسية لأخد تذكرة على متن احدى الرحلات الى باريس بعد الغاء رحلات الخطوط الجوية التي كانت مبرمجة بداية من اليوم ، حيث وجهت الخطوط الجوية الجزائرية اعتذارات الى زبائنها عبر رسائل اسماس بهواتفهم تعتذر عن الغاء رحلاتها بعد قرار رئيس الجمهورية بغلق المجال الجوي الى ما بعد 14 جويلية المقبل الامر الذي لم يطيقه المغتربون ، حيث اندلعت منذ الصباح التزاحمات التي يقودها بزناسة الرحلات لإعادة بيع التذاكر الامر الذي ادى الى نشوب مشادات عنيفة ادت الى تدخل مصالح امن المطار لتنظيم المحتجين