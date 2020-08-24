احتجاجات على تأخر في توزيع السكنات الاجتماعية‎

اقدم ليلة أمس العشرات من سكان بلدية دار الشيوخ بالاحتجاج على التأخر الذي تعرفه عملية توزيع حيث عرف الاحتجاج السكنات اقتحام السكنات الاجتماعية من طرف بعض المحتجين بعد ان وصلوا لحالة اليأس من هذا الوضع بسبب الأزمة التي يتخبطون فيها،وفي خضم الفوضى التي شهدتها المنطقة، اتخذت الاحتجاجات منعرجا خطير بعد أن أقدم شاب من المحتجين على محاولة الانتحار لولا تدخل العقلاء لثنيه عن هذا التصرف.

يذكر بأن سكان بلدية دار الشيوخ طالبوا في عدة مرات السلطات المحلية بالتفريج عن الحالة الاجتماعية الصعبة لطالبي السكن الذين يعيشون أزمة سكن خانقة lg; من وعود رئيس البلدية و الدائرة المتكررة بعد اكتملت أشغال انجاز السكنات منذ مدة طويلة ولم يبقى مبرر لتأخير توزيعها.

وفي هذا السياق، توجهت نداءات مواطنو بلدية دار الشيوخ للسلطات الولائية وعلى رأسها والي الولاية بالتدخل لتخليصهم من معاناة الانتظار و ترحليهم السكنات الجديدة، متسائلين عن سبب التماطل في الإفراج عن هذه الحصة السكنية الجاهزة في وقت يعيش المئات من العائلات ظروف سكنية صعبة منها من تعاني من بناياتها الهشة و ضيق الغرف التي تقطن فيها لكثرة افراد العائلة الواحدة و أخرى أثقلت كاهلها مصاريف الكراء الباهظة، الأمر الذي دفعهم لتجديد الخروج الى اقتحام السكنات الاجتماعية و التجمهر و التهديد بالانتحار على أمل أن تصل أصواتهم إلى السلطات المحلية.

من جهتهم طالبت الجمعيات و فعاليات المجتمع المدني وممثلي الأحياء بالمنطقة من السلطات المعنية التعجيل في توزيع السكنات الاجتماعية التي وصفتها بالقنبلة الموقوتة خاصة في ظل جاهزيتها التامة و كذا التأخر في عملية توزيعها محذرة من أن التأخر المستمر هو من تسبب في زيادة حالة الاحتقان الشعبي وبروز ظاهرة سلبية تمثلت في اقتحام السكنات الاجتماعية من طرف المحتجين، مضيفين بأن الحل الوحيد المتبقي هو التعجيل بتوزيع هذه السكنات لتخفيف من أزمة السكن الخانقة على المواطن و مواجهة الأفكار السلبية التي عرفتها عدة مناطق من الوطن كشكل لتعبير المحتجين عن تذمرهم وسخطهم الشديد ورسالة للسلطات بأن صبرهم قد نفذ، مايحتم على السلطات الوصية بإعادة النظر في طريقة معالجة ملفات الاجتماعية على غرار ملف السكن والتوظيف ومنحه الأولوية في التسوية مع ضرورة التواصل مع ممثلي المحتجين والالتزام بالوعود التي أطلقت في عدة مناسبات حفاظا على المصداقية والشفافية في نظر المواطن.

الجلفة : محمد سبع