احتجاجات عارمة للاساتذة الاحتياطيين

يواصل العشرات من الاساتدة الاحتياطين اعتصامهم أمام مديريات التربية الوطنية بالعديد من مناطق الوطن وفي مقدمتها شلف ، وهران ، معسكر وغليزان وسعيدة أين يطالب الأساتذة بضرورة فتح أفاق التوظيف، بعد مصادقة وزارة التربية الوطنية على إجراءات تمديد العمل بالقوائم الاحتياطية ، خاصة بعد رواج أخبار عن استدعاء مديريات التربية الاحتياطيين دون غيرها ، الامر الذي ادخل في نفوسهم الريبة والشك بالتلاعب بالقوائم ، وجعلهم يخافون من فقدان مناصبهم .

هذا من جانب اخر كشفت العديد من مديريات التربية ان الدخول المدرسي لايزال بعيد ومرهون بانهاء امتحانات شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط ، وكذا بفتح المؤسسات الجديدة والمصادقة على قوائم الخرج للتقاعد التي مددت السلطات امدها الى 31 أكتوبر المقبل ، وهو الامر الذي عرقل عمليات استغلال قوائم الاحتياط.

محمد بن ترار