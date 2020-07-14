احتجاجات عارمة في المستشفيات ودعوة الى احترام الطواقم الطبية

احتج العشرات من الطواقم الطبية بكل من تلمسان ، بشار ، سعيدة ، وهران ، بسكرة تيسمسيلت تيارت ، المسيلة وقسنطية في وقفات احتجاجية للمطالبة بالدعم والاحترام تعبيرا منهم على الضغوطات المتكررة التي يعيشونها في هذا الوضع العصيب الذي يشهده العالم .

هذا وقد طالب المحتجون من السلطات العليا بضرورة تقدم الدعم والوسائل لضمان التكفل بالمرضى ، في حين طالبوا من المواطنين الالتزام بالحجر والكف عن الاهانات والضغوطات في المستشفيات ، وتوقيف حملة التشهير التي تمسهم وهم الذين يموتون في صمت لانقاذ حياة المرضى ، داعين احترامهم كاشخاص تركوا عائلاتهم وابنائهم وذويهم وارتموا في احضان المخاطر التي يشكلها المرض بغية التخفيف من معاناة المرضى ، والعمل على تقليص دائرة الذي للاسف يتوسع بفعل عدم التزام المواطنين بالحجر الصحي والاجراءات الوقائية المطلوبة لوقف توسع دائرة المصابات التي حولت بعض المدن الى بؤر للمرض والفيروس .

محمد بن ترار