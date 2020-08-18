احتجاجات ترهن مصير ولاة أربع ولايات

*تحديد مناطق الظل يطرح الكثير من التساؤلات

تعيش ولايات ورقلة ، تمنراست ، أدرار وبشار على وقع صفيح ساخن بسبب التعاطي السلبي مع تعليمات رئيس الجمهورية للولاة القاضية باماطة اللثام عن واقع التنمية المزري، ناهيك عن التجاوزات والخروق المسجلة بقطاعي الشغل والسكن.

تشير المعطيات الأولية المتوفرة ، أن احتجاجات قطاعات التشغيل والسكن والتنمية منحت صورة مصغرة للسلطات العليا بالبلاد بأن الولاة بورقلة وتمنراست وادرار وبشار عاجزين على طول الخط في حلحلة التراكمات وذلك على خلفية التعاطي السلبي مع تعليمات رئيس الجمهورية الموجهة للولاة عن طريق الوزير الأول ووزير الداخلية القاضية بإلزامهم بالنزول للميدان والاستماع لانشغالات الجبهة الاجتماعية المحلية ومحاصرة انشغالاتهم بلغة الصراحة ، إضافة لتفعيل الغدوات الرقابية على الإدارة المحلية للقضاء على مظاهر البيروقراطية وعلى التبديد الصارخ للمال العام على مشاريع لم تحقق النتائج المرجوة .

حيث أجمع المتتبعين لملف التشغيل بالولايات المذكورة بما فيهم عاصمة الولاية ورقلة والولاية المنتدبة عين صالح ،أن الولاة ومفتشيات العمل ومديريات التشغيل يتملصون من الدور المنوط بهم ،وهو ما ساهم بشكل كبير في التزايد المقلق لما أسماه طالبي العمل بالتجاوزات والخروق التي ظل مسكوت عنها والمتمثلة في اختطاف ملف اليد العاملة من طرف العصابة وهو ما تبرره حالات التوظيف المباشر لعمال من خارج تلك الولايات بالشركات الوطنية النفطية دون المرور على الوكالات المحلية للتشغيل وهو الأمر الذي يتنافى مع توصيات الحكومة الرامية لمنح أولوية التوظيف لفائدة أبناء الجنوب، حيث حذر المهتمين بذات الملف من مغبة العواقب الوخيمة التي قد تنجر عما أسموه بسياسة الالتفاف على مطالبهم .

من جهته يعتبر الغموض الذي يكتنف مصير الحصص السكنية الموجودة في طور الانجاز ، من بين الملفات التي تضاف لإخفاقات المسؤولين بما فيهم الولاة والمجالس الشعبية الولائية التي عجزت عن جدولة هذا القطاع ضمن أشغال دوراتها العادية للوقوف على التجاوزات والخروق التي ظل مسكوت عنها .

أما بخصوص مناطق الظل بالولايات السالف ذكرها ، فقد أجمع قاطنيها أن تعليمات رئيس الجمهورية الهادفة لإخراجها من دائرة التخلف التنموي بقيت مجرد حبر على ورق.

أحمد بالحاج