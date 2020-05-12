احتجاجات بسبب توقيت ” البيام “

أجمعت كل النقابات على أن قرار اللجنة الوزارية صائب 90 بالمائة في قراراته خرجت العديد من الأصوات على مستوى المواقع تنادي ببعض الإصلاحات الأخرى خاصة في ظل ضمان الانتقال بمعدلات ال4.5 وال09 وامتحان شهادة التعليم الأساسي المقرر في شهر سبتمبر المقبل .

وفي هذا الصدد خرجت نائب جمعية أولياء التلاميذ السيدة باشا في بيان لها أن برمجة امتحانات التعليم الأساسي في شهر سبتمبر بعد 04 أشهر من توقف الدراسة يعتبر ظلما في حق هذه الشريحة وسيؤثر سلبا على نتائج هذه الفئة التي ستكون اكبر شريحة من المتضررين خاصة إذا ما أخدنا المرحلة العمرية التي يمر بها الطفل في هذه المرحلة ما تجعله غير مسؤول ، وحتى إعادة التلاميذ إلى المدارس نهاية شهر أوت فهو ظلم كبير خاصة لدى طلبة الجنوب ،كما أن أسبوعين من المراجعة غير كافية مطالبة من الرئيس تبون بضرورة التدخل من أجل إلغاء شهادة التعليم الأساسي على خطى شهادة التعليم الابتدائي .

من جانب آخر انتقد المئات من الأساتذة والمختصين في الشأن التربوي قرار تخفيض معدلات الانتقال يعد مساس بمصداقية الامتحانات ومعه التأسيس لمرحلة جديدة من انهيار المدرسة الجزائرية ، حيث سيجد الأساتذة والمعلمون أنفسهم في مواجهة مستوى ضعيف خاصة في ظل الاعتبار بأن من حصل على معدل 09 من 20 أو 4.5 من 10 هو في الحقيقة اقل بكثير بحكم أن المعدل يرتفع بمواد ثانوية كالرياضة والرسم والأناشيد والمحفوظات ، كما تساهم نقطة التقويم المستمر التي لا تقل على 10 من 20 في تضخيم المعدل الأمر الذي سيخلق عدم التكافؤ داخل الأقسام وتباين المستويات .

محمد بن ترار