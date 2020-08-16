احتجاجات بالوادى ضد اوكار الفساد والمخدرات

نظم العشرات من سكان حي الشط وسط مدينة الوادي الاحد وقفة احتجاجيه للمطالبة بوضع حد لنشاط أوكار الفساد و ترويج المخدرات والحبوب المهلوسة.

وأقدم المحتجون على قطع الطريق الوطني رقم 16 الذي يربط وسط المدينة ببلديات الجهة الشرقية و ولاية تبسة لمدة تزيد عن الثلاثة ساعات باستعمال متاريس من الحجارة وجذوع النخيل وحرق العجلات المطاطية مما تسبب في شلل كلي لحركة المركبات والمسافرين. وردد العديد من المحتجين هتافات تضمنت عبارات تعبر عن مدى استيائهم وتذمرهم من النشاط المشبوه لعدد من بيوت وأوكار الفساد و الدعارة وسط التجمعات السكنية بالحي والمتاجرة والترويج للمخدرات والأقراص المهلوسة والخموروطالب المحتجون والي ولاية الوادي بضرورة التدخل من خلال تسخير القوة العمومية المتمثلة في عناصر الأمن الوطني والدرك الوطني لوضع حد لهذه التجاوزات التي أثرت سلبا في الآونة الأخيرة على استقرار الأمن بالحي ومنه إلى الأحياء المجاورة

وفي سياق متصل نظم مساء أمس العديد من المواطنين في أحياء متفرقة (حي النزلة و النور و الحرية) وسط مدينة الوادي وقفات احتجاجية للمطالبة بوضع حد للنشاط المشبوه للشبكات الإجرامية المختصة في ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة والخمور وأكد مدير أمن ولاية الوادي عميد أول للشرطة عبد الوهاب زابر أن جهاز الشرطة بمختلف مصالحه سطر مخطط عملياتي يهدف إلى القيام بمداهمات لأوكار الجريمة عبر كامل اختصاص الأمن الوطني بهدف محاربة الجريمة بشتى أنواعها, لاسيما فيما تعلق بترويج المخدرات والمهلوسات والخمور. وأضاف عميد أول للشرطة زابر أن مصالحه وفي إطار تجسيد هذا البرنامج نفذت خلال السداسي الأول من السنة الجارية 286 عملية مداهمة للنقاط السوداء التي تتخذ فضاء لهذه الأنشطة الإجرامية وتم خلالها حجز 81,4 كلغ من المخدرات و54,7 ألف قرص مهلوس و138,5 ألف وحدة مشروبات كحولية

ب.ع