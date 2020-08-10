احباط جريمة تخريب أعمدة كهربائية لإثارة الفوضى بالبويرة

تمكن أفراد الدرك الوطني بالبويرة, أمس من إحباط جريمة تخريب وسرقة أعمدة كهربائية, مع توقيف ثلاثة أشخاص في حالة تلبس بهدف إثارة الفوضى و البلبلة, حسب ما أفادت به قيادة الدرك الوطني, في بيان لها.

و أوضح البيان أن العملية الناجحة التي ساهمت في إحباط هذه الجريمة جاءت إثر معلومات مؤكدة استغلتها الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالبويرة التي تحركت وحداتها بسرعة إلى عين المكان أين تم إلقاء القبض على المتورطين الثلاثة في مكان معزول عن أنظار الساكنة يقع بإقليم بلدية آيت العزيز بولاية البويرة حيث كانوا بصدد قطع أعمدة كهربائية ذات الضغط العالي مستعملين آلة قاطعة كهربائية من الحجم الكبير إضافة إلى مولد كهربائي وقد كشفت التحريات الأولية التي باشرها محققو الدرك الوطني عن أن الهدف الذي كان يصبو إليه المتورطين في هذه الجريمة التخريبية هو إثارة الفوضى والبلبلة إضافة إلى الكسب المادي من خلال الإقدام على إعادة بيع الحديد المقطوع وفقا لما جاء في ذات البيان الذي أضاف بأنه سيتم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة بتهمتي تكوين جمعية أشرار والتخريب والسرقة لممتلكات الدولة, و ذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية.

و شددت قيادة الدرك الوطني على أنها تضع كامل ثقتها في المواطنين الجزائريين وتعتمد على وعيهم وحسهم الأمني الرفيع وتهيب بهم أن يساهموا بفعالية أكبر في مكافحة مختلف أنواع الإجرام من خلال الإبلاغ الفوري عن كل عملية تخريب أو إضرار بالصالح العام و ذكرت في هذا الإطار, بالوسائط التكنولوجية الموضوعة تحت تصرف المواطن والمتمثلة في الخط الأخضر للدرك الوطني (10.55) وموقع الاستعلامات عن بعد والشكاوى المسبقة

ب.ع