احالة ملف وزيري التضامن بركات وولد عباس و21 إطارا من القطاع على المحاكمة شهر سبتمبر

كشفت مصادر قضائية ان المستشار المحقق المكلف بملف وزير التضامن الوطني سعيد بركات قد انهى تحقيقه في الملف وسيتم تحويله خلال الاسبوع المقبل الى مصلحة البرمجة ، ليلتحق بملف زميله جمال ولد عباس ، حيث سيتم جدولتهما للمحاكمة خلال بداية سبتمبر بعدما تم تبوث تورطهما في قضايا فساد خلال فترة توليهما حقيبة التضامن رفقة 21 شخص في مقدمتهم الامين العام لوزارة التضامن الوطني ،وفي هذا الصدد وجهت تهم تبديد أموال عمومية وتوجيهها الى أطرف وهمية ، سوء استغلال الوظيفة ، إبرام صفقات مشبوهة والعديد من التهم المتعلقة بالفساد.

هذا وقد تبين ان الوزيرين سعيد بركات وجمال ولد عباس قد تورطا في نهب اموال الطبقات الهشة ، حيث حول الاخير مبالغ مالية ضخمة بين سنتي 2001و2004 الى جمعيات يرأسها هو دون نشاط وتم تحويلها الى وجهة مجهولة ، كما تبين ان خليفته سعيد بركات حول له مبلغ مالي يقدر ب2000 مليار الى حساب جمعياته التي لاتنشط سوى لنهب المال العام ، كما قاموا بابرام صفقات مشبوهة وبمبالغ كبرى مع شركة طاطا الهندية لتزويد الجزائر ب4000 حافلة للتضامن والنقل المدرسي ، وهي الصفقة التي تبين انها تم بدون مطابقة المعايير وتمت بطريقة مشبوهة ، استغلت فيها خزينة الجزائر ابشع استغلال ، وكان بالامكان ابرام الصفقة مع شركة سوناكوم الجزائرية احسن ، من ناحية اخرى يتابع كل من بركات وجمال ولد عباس في ملفات التوظيف المشبوه بالاعتماد على العلاقات السياسية ، وكذا نهب اموال الخزينة العمومية في صفقات تضامنية مشبوهة لجمعيات غير نشيطة واخرى وهمية ، هذا وكان ملف جمال ولد عباس هو الاكبر من بين ملفات الفساد التي تم معالجتها مع المحكمة العليا حيث تجاوز قرار الاحالة ال700 صفحة ، كما يوجد من بين المتهمين في هذين الملفين 21 شخص منهم الامين العام لوزارة التضامن ، و09 اطارات من الوزارة بالاضافة الى مدراء ولائيين ومتعاملين اقتصاديين ، حيث ينتظر من مصلحة الجدولة ،ان تحيل الملف على محكمة الجنح خلال الاسبوع المقبل .

محمد بن ترار