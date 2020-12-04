احالة ملف مباراة العميد و بافلز البينيني على لجنة المسابقات “للكاف”

ج.ن

تم تأجيل مباراة مولودية الجزائر مع ضيفه بافلز البينيني لحساب الدور التمهيدي لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم المقرر أمسية اليوم الجمعة لغياب الفريق الضيف.

وقال موقع الإتحاد الإفريقي لكرة القدم في بيانه الجمعة: “لن تقام مباراة الإياب بين مولودية الجزائر وبافلز البينيني، المقرر إجراؤها مبدئيًا يوم الجمعة 4 ديسمبر 2020 في الجزائر العاصمة”.و أكد بيان الكاف “سيمثل نادي بافالز “أمام لجنة الإنضباط التابعة للإتحاد الإفريقي لكرة القدم”.

وأضاف بيان الكاف “بحسب مسؤولين في نادي بافلز لكرة القدم، فإن النادي لم يتمكن من الوصول إلى الجزائر في الوقت المحدد، بسبب عدم توفر الرحلات الجوية بين البلدين،. سيتم تقديم القضية إلى لجنة تنظيم مسابقات الأندية وإدارة نظام ترخيص الأندية، والتي ستتخذ القرار”.

وعبرت إدارة فريق مولودية الجزائر عن استغرابها من عدم وصول بعثة فريق نادي بافلز دي بورغو البنيني إلى العاصمة الجزائرية، قبل أقل من 24 ساعة من المباراة التي كانت مبرمجة أمسية اليوم الجمعة بملعب 5 جويلية الأولمبي لحساب إياب الدور التمهيدي لرابطة أبطال إفريقيا، وقال النادي العاصمي، في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي: “بعدما حضرت إدارة العميد كافة التراخيص الضرورية والمعلومات اللازمة عن رحلة كوتونو باريس الجزائر، وبعدما تنقل ممثلون من إدارة مولودية الجزائر لاستقبال البعثة التي كانت من المنتظر أن تصل في الرحلة ذاتها يوم الأربعاء الماضي، وعقب توفير حافلة خاصة كانت في انتظار وفد بافلز في المطار تفاجأ مسؤولو المولودية بعدم تواجد الفريق البنيني في الطائرة القادمة من باريس، في حين سجل أعضاء الطاقم التحكيمي حضورهم في الرحلة نفسها.