احالة كل ملفات الفساد المالي الموجودة قيد التحقيق على محكمة القطب الجزائي الوطني المختص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية.

كشفت مصادر قضائية أنه سيتم احالة العشرات من القضايا المتعلقة بالفساد والتي لا تزال قيد التحقيق سواء أمام قضاة التحقيق أو مستشاري المحكمة العليا بالنسبة للأشخاص الذين يمتازون بالمناصب العليا التي يمسها الامتياز القضائي بحكم المنصب منذ فتح ملفاتها سنة 2019 على محكمة القطب الجزائي الوطني المختص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية والذي دخل حيز التنفيذ بعد صدوره بالجريدة الرسمية في عددها الأخير.

هذا واشارت ذات المصادر ان محكمة القطب الجزائي الوطني المختص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية الذي تم استحداثه بموجب القرار رقم 04/20 وستشمل ملفات الفساد التي تم تحريكها وفقا للقانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ، وكذا الجرائم المتابعة بموجب الأمر 96/02 المتعلق بمخالفة التشريع وحركية رؤوس الأموال االى الخارج والتهريب الدولي لرؤوس الأموال ، كما تشمل أيضا الملفات المتابعة بموجب المواد 119 مكرر،389 مكرر و389 مكرر 1و2 و3 من قانون الإجراءات الجزائية والتي تصب في خانة الفساد المالي وتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج وسوء التسيير وتبديد المال العام وسوء استغلال الوظائف التي تتسبب في الإفلاس ونهب المال العام ، هذا ومن المنتظر ان يفتح هذا القطب الجديد بالعديد من ملفات العديد من الإطارات السامية من وزراء ، وولاة ومدراء مؤسسات مالية التي لا تزال قيد التحقيق ، كما سيكون للإحكام صبغة خاصة بحكم تدعيم القطب بقضاة مختصين في جانبي التسيير المالي والاقتصادي ، ما يجعل المتابعة مبنية على دلائئل وفقا للاختصاص .

محمد بن ترار