اجهاض تسويق 900 كلغ من الدجاج الفاسد بالبيض

تمكنت مصالح الشرطة التابعة لأمن ولاية البيض من حجز أكثر من 900 كلغ من الدجاج الفاسد الموجه للتسويق, حسب ما افاد به الثلاثاء بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

و أوضح ذات البيان أنه في عملية نوعية تهدف لحماية الصحة العامة, تمكنت فرق الأمن لولاية البيض من توقيف شخصين كانا على متن شاحنة تبريد وبداخلها كمية معتبرة من المنتوجات الحيوانية والمتمثلة في دجاج وأحشاء دجاج غير صالحة للاستهلاك قدرت ب 32, 976 كلغ كانت موجهة للبيع و أشار ذات البيان الى أن العملية تمت بعد استغلال معلومات وردت لذات المصلحة مفادها قيام أشخاص بتسويق منتوجات حيوانية غير صالحة للاستهلاك على متن شاحنة تبريد, ليتم توقيف المشتبه فيهما على مستوى نقطة مراقبة وإخضاعهما للتفتيش, حيث ضبط بداخل الشاحنة كمية معتبرة من الدجاج المذبوح وأحشاء الدجاج أي لتعرض الكمية المحجوزة على الطبيب البيطري حيث كشفت المعاينة أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك.

ب.ع