اجلاء 50 ألف مسافر نحو فرنسا منذ بداية فيروس كورونا

الأولى
عن سارة يوبي 837

كشفت السفارة الفرنسية في الجزائر في بيان له الاثنين عن إجلاء 50 ألف مسافر من الجزائر منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد وتعليق حركة النقل الجوية والبحرية.
وأفادت السفارة الفرنسية في بيانها التي نشرته على الصفحة الرسمية على موقع فايسبوك أنه تم إجلاء 50 ألف مسافرا من الجزائر منذ غلق الحدود وتعليق حركة النقل الجوي والبحري يوم 17 مارس الماضي جراء انتشار وباء كورونا التاجي كما أبرزت سفارة فرنسا بالجزائر أن 50 ألف مسافر تمكن من العودة إلى الأراضي الفرنسية عبر رحلات خاصة بفضل التعاون مع السلطات الجزائرية.

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