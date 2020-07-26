اجلاء 248 جزائري كانوا عالقين بقطر

وصل الأحد إلى مطار محمد بوضياف الدولي بقسنطينة ما مجموعه 248 رعية جزائري كانوا عالقين بدولة قطر منذ تعليق الرحلات الجوية بسبب جائحة كورونا.

و تم إجلاء هؤلاء الرعايا على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية قادمة من مدينة الدوحة و بمجرد وصولهم قام الرعايا الجزائريون العائدون إلى أرض الوطن و الذين تم استقبالهم من طرف المسؤولين المحليين و التكفل بهم من طرف مصالح مديريات السياحة و الإدارة المحلية و الصحة و السكان بالإجراءات اللازمة و خضعوا للاختبارات الطبية الوقائية و استنادا لرئيس مصلحة السياحة بمديرية القطاع عمار بن تركي سيتم إيواء هؤلاء الرعايا بفندقي “إيبيس” و “نوفوتيل” بعاصمة الولاية لفترة عزل صحي مدتها 14 يوما

من جهتها أوضحت مصالح مديرية الصحة و السكان بأنه سيتم توفير مراقبة طبية يومية للمواطنين العائدين إلى أرض الوطن من أجل التأكد من حالتهم الصحية إلى غاية نهاية فترة الحجر الصحي الوقائية