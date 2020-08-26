اجلاء 130 رعية جزائري من دول الجوار عبر اليزي

تم إجلاء أكثر من 130 رعية جزائرية عبر مطار تيسكا بجانت ومعبر الدبداب البري الحدودي بولاية إيليزي وذلك خلال الفترة الممتدة من شهر مارس الفارط الى غاية شهر أوت الجاري في إطار عمليات إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين في الخارج بسبب إغلاق المجال الجوي والبري أمام المسافرين اثر تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)

وقد تم في هذا الإطار إجلاء 12 رعية من التشاد عبر مطار جانت خلال شهر يونيو الفارط فيما تم إجلاء أزيد من 120 رعية جزائرية من ليبيا عبر معبر الدبداب البري منذ شهر مارس الفارط إلى غاية شهر اوت الجاري وقد خصصت السلطات المحلية مركزين للحجر الصحي لاستقبال الرعايا والتكفل بهم على مستوى المقاطعتين الإداريتين ممثلة في فندق تادرارت بجانت وبيت الشباب بالدبداب مع تسخير كافة ظروف العناية الطبية والأمنية بهاذين المرفقين لضمان التكفل الأمثل بالرعايا حيث بلغ إجمالي النفقات الخاصة بعملية الإيواء والتكفل بالرعايا أزيد من 8ر3 مليون دج.

للإشارة تتواجد حاليا 17 رعية جزائرية تخضع للحجر الصحي على مستوى بيت الشباب بالدبداب كإجراء احترازي بعد إجلائهم الأسبوع الماضي من دولة ليبيا عبر المعبر الحدودي البري بالدبداب والذي تم فتحه استثنائيا وبشكل مؤقت بترخيص من السلطات العليا في إطار تسهيل عملية إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين بليبيا

ب.ع