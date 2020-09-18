اجتماع وطني لحل مشكلة سوء التوزيع نهائيا

يترأس اليوم وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، اجتماع وطنيا مع كل مدراء الوحدات لمؤسسة الجزائرية للمياه.

وأفاد بيان للوزارة، أن هذا الاجتماع يهدف لضبط برنامج عمل محدد لكل الوحدات الولائية، وذلك من أجل تحسين الخدمة العمومية للمياه، وتدارك مشاكل توزيع المياه التي تعاني منها بعض ولايات الوطن، لاسيما بعد مطالبة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لهذا الأخير بحل هذا المشكل.

وتجدر الإشارة، أنه سيتم تنصيب المدراء الجدد، الذين تم تعيينهم حديثا لاسيما بعد قيام الوزير بتوقيف عدد من المسؤولين في قطاع الموارد المائية، بسبب سوء التوزيع الذي اشتكى منه المواطنون مؤخرا.

مريم خميسة