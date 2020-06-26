اجتماع وطني لأمناء المحافظات لفرز الخيارات

يعقد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي اليوم السبت أول اجتماع بأمناء محافظات الحزب وهو أول نشاط داخلي له في انتظار إعلان قائمة المكتب السياسي الذي يحوم حولها الكثير الكتمان والتساؤلات.

القيادة الجديدة لحزب جبهة التحرير الوطني برئاسة الأمين العام أبو الفضل بعجي تكون قد وجدت صعوبات في تشكيل المكتب السياسي الجديد كما أقره اجتماع اللجنة المركزية الأخير, لعدة أسباب بعضها موضوعي والأخر ليس كذلك ففي الوقت الذي دشن الأمين العام الجديد نشاطه بندوة صحفية قبل أسبوع ولم ينظم أي نشاط داخلي واكتفى بنشاطات خارجية منها مشاركة قمة دعا إليها الحزب الشيوعي الصيني عبر تقنية التواصل عن بعد خصصت لدراسة أوضاع العالم بعد انتشار داء العصر وباء كورونا واستقباله السفير الاسباني بالجزائر فرناندو موران فيما لم يعقد أي نشاط تنظيمي داخلي الذي من المزمع أن يستهله اليوم باجتماع مع أمناء المحافظات , والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة في بيت الحزب العتيد الذي لايزال يعيش ارتدادات الحراك الشعبي الذي أسقط مشروع الأفالان وحلفائه المتمثل في العهدة الخامسة للرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة الذي كان رئيسا للحزب العتيد أيضا متى يتم الإعلان عن قائمة المكتب السياسي الذي يراودها غموض كبير وحسب المعلومات المتسربة من بيت الأفالان بحيدرة فإن القائمة ستضم عدد من نواب البرلمان بغرفتيه وهي أسماء مقربة من الأمين العام الحالي أبو الفضل بعجي على غرار السيناتور فؤاد سبوتة بالإضافة إلى قيادات قديمة على غرار الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين الذي سبق له أن كان عضوا في المكتب السياسي للحزب لعهدة عهدات منذ زمن عبد العزيز بلخادم , وقد يجد أبو الفضل بعجي صعوبة كبيرة في فرض هذه الأسماء بقائمة المكتب السياسي سواء على الصعيد الداخلي للحزب أو أمام الرأي العام كون هذه الأسماء كانت قريبة من أمناء عامين سابقين على غرار جمال ولد عباس المتواجد هو الآخر بسجن الحراش لتورطه في قضايا فساد أو عمار سعداني الذي اتهمته لجنة انقاذ الحزب بفرض مخرجات اجتماع اللجنة المركزية الأخيرة بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال خاصة وان الأمين العام الحالي كان من أقرب مقربيه واشتغل منه في المجلس الشعبي الوطني لما كان رئيسا للغرفة السفلى للبرلمان , كما أن فرض هذه الأسماء يقلل من مصداقية الحزب العتيد في إعطاءه صور الحزب المساهم في بناء الجزائر الجديدة رفقة الطبقة السياسية كما جاء على لسان أمينه العام في أول ظهور إعلامي له.

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