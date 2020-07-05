اجتماع وزاري عربي الإثنين لبحث تداعيات مخططات الضم الإسرائيلية

أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات, يوم الأحد, عن اجتماع وزاري عربي غدا الاثنين لبحث تداعيات مخطط الضم الإسرائيلي لاراضي فلسطينية, حسبما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).

وقال عريقات – في تصريح لاذاعة صوت فلسطين – “إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يواصل اتصالاته مع قادة العالم, حيث أرسل مؤخرا سبع رسائل شخصية لكل دول العالم, تفيد أنه في حال تم الضم سيكون هناك حل من كل الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل والولايات المتحدة بشكل فعلي لأنهما تنكرتا لكل الالتزامات, الأمر الذي يعني تحمل حكومة الاحتلال لمسؤولياتها وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة”.